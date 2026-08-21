Gran Ventana Beach Resort será reconocido por sus 30 años

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PUERTO PLATA.- La excelencia y hospitalidad del hotel VH Gran Ventana Beach Resort, ubicado en Playa Dorada, serán reconocidas durante la vigésima octava edición de los premios Puertoplateño Sobresaliente, al conmemorarse tres décadas de servicio al público.

El jurado de esta premiación destacó la calidad del servicio ofrecido durante estos años por la familia García, propietaria de una inversión de capital netamente puertoplateño.

El hotel fue fundado por don Isidro García y actualmente es dirigido por su hija, la arquitecta Sarah García, presidenta del Grupo VH Hoteles, quien además ha tenido a su cargo el diseño arquitectónico del Gran Ventana y otros establecimientos de la cadena.

En una ocasión, el VH Gran Ventana Beach Resort recibió el Premio Nacional de Turismo como mejor hotel Todo Incluido del país.

PROPUESTA HACE SENTIR VISITANTES EN CASA

La propuesta arquitectónica del establecimiento está orientada a brindar a los huéspedes espacios confortables y estéticamente agradables, concebidos para hacerlos sentir como en su propia casa.

En la gerencia corporativa de VH Hoteles se encuentra el experimentado hotelero Roberto Casoni, mientras que la gerencia general del Gran Ventana Beach Resort está a cargo del dominicano Oscar Lora.

La ceremonia de los premios Puertoplateño Sobresaliente está pautada para el viernes 18 de septiembre en el hotel Emotions, de Playa Dorada.

La actividad es organizada por el periodista Guillermo Castro y constituye uno de los principales reconocimientos que se otorgan en la provincia de Puerto Plata para destacar a personas e instituciones por sus aportes y trayectoria.

an/am