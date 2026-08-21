ADRU celebra 46 años servicio y compromiso con la educación

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SANTO DOMINGO. – La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) conmemoró este jueves su 46.º aniversario con una Eucaristía de Acción de Gracias, celebrada en la Parroquia Universitaria Santa María de la Anunciación de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), bajo el lema “Un corazón nuevo para servir y una comunidad universitaria llamada a construir el bien común”.

La ceremonia fue presidida por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán y contó con la participación del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), Rafael Santos Badía; viceministros, rectores de universidades miembros de la ADRU, integrantes de su Junta Directiva, exrectores, autoridades académicas, docentes, estudiantes e invitados especiales.

El presidente de la ADRU y rector de la Universidad Católica Nordestana (UCNE), Pbro. Dr. Isaac García de la Cruz, destacó que los 46 años de la organización representan una trayectoria sustentada en la visión, el servicio, el diálogo y la perseverancia, con la convicción de que la educación superior constituye una fuerza transformadora de la sociedad.

ADRU ANTE LA REFORMA EDUCATIVA

Recordó que la ADRU fue fundada el 18 de agosto de 1980 por un grupo de rectores que decidió unir esfuerzos y experiencias para afrontar de manera conjunta los desafíos del sector universitario.

García de la Cruz afirmó que la Asociación asume con responsabilidad el actual proceso de transformación del sistema educativo dominicano y abogó por una reforma que preserve los avances, fortalezca la institucionalidad y garantice calidad, pertinencia, autonomía universitaria y financiamiento sostenible.

Asimismo, valoró la Consulta Nacional por la Transformación de la Educación impulsada por el MESCYT, destacando el diálogo con comunidades, universidades, sector productivo, iglesias y organizaciones sociales para construir propuestas orientadas al fortalecimiento de la educación superior.

an/am