Festival Chocolate Dominicano celebra su sexta edición en SD

Alberto Castillo, Antonio Lizaran, Representantes de la embajada de la India, Representante de la Unión Europea y Sésar Rodriguez.

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SANTO DOMINGO.- El Festival del Chocolate Dominicano celebra su sexta edición en Ágora Santo Domingo, con una programación dedicada al cacao y a la producción chocolatera local, durante este fin de semana.

La iniciativa busca crear experiencias en torno al cacao dominicano y promover el apoyo a la industrialización de este producto, con el propósito de fortalecer la cadena de valor e incrementar los ingresos mediante la producción y exportación de productos terminados derivados del cacao.

MÁS DE 18 MARCAS PARTICIPANTES

La edición cuenta con la participación de más de 18 marcas de chocolate, que exhiben sus propuestas y comparten con los visitantes parte del proceso de elaboración. La oferta incluye diferentes variedades de chocolate y productos derivados del cacao.

El festival también continúa reconociendo a la Asociación Dominicana de Chocolaterías (ADOCHOCO), primera organización de su tipo en el país, así como a las marcas que integran este sector.

CATAS, DEGUSTACIONES Y ACTIVIDADES

El programa incluye catas, degustaciones, cooking shows y actividades dirigidas a niños, además de espacios educativos para conocer las distintas etapas de producción del cacao y el chocolate.

Durante el acto de lanzamiento participaron representantes de la Unión Europea, la Embajada de la India, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y otras organizaciones vinculadas al desarrollo del cacao y el chocolate dominicano.

La actividad busca, además, acercar al público a los chocolateros y facilitar el conocimiento de las propuestas elaboradas a partir del cacao nacional, reconocido internacionalmente por su calidad.

El festival es organizado por el Consorcio Ambiental Dominicano, International Trade Center, con fondos de la Unión Europea, Ágora Mall, Mediáticos Consultores en Comunicación y el MICM, con el apoyo de Cortés Hermanos, Zorzal Cacao, la Comisión Nacional de Cacao, la Asociación Dominicana de Chefs y el Ministerio de Agricultura.

an/am