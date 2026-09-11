NY: BHD inaugura IV Feria Inmobiliaria New York City

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NUEVA YORK- El Banco BHD inauguró aquí este viernes la IV Feria Inmobiliaria New York City.

La feria, que se extenderá hasta el 13 de septiembre, se desarrolla en The Armory Arena, ubicada en 216 de la avenida Fort Washington Avenue, en el Alto Manhattan.

La actividad reúne a más de 25 empresas constructoras e inmobiliarias de República Dominicana que presentan una oferta de viviendas en planos, en construcción y listas para entrega, dirigida a los dominicanos residentes en Estados Unidos.

Los asistentes podrán conocer una amplia oferta de proyectos inmobiliarios localizados en diferentes zonas de República Dominicana.

Durante los tres días de feria se presentarán alternativas de vivienda en distintas etapas de desarrollo, con el propósito de acercar a la diáspora dominicana a oportunidades de inversión y adquisición de propiedades en el país.

ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO

La iniciativa también ofrece orientación, educación y acompañamiento financiero a quienes contemplan adquirir una propiedad en República Dominicana.

Especialistas del BHD rientan a los asistentes sobre alternativas disponibles para adquirir una vivienda, los aspectos que deben evaluar antes de asumir un compromiso financiero y la preparación necesaria para optar por un financiamiento en el país.

La propuesta busca que los participantes no solo conozcan los proyectos disponibles, sino que también comprendan el proceso de adquisición y puedan evaluar de manera informada las opciones que mejor respondan a sus objetivos y posibilidades económicas.

Fidelio Arturo Despradrel, presidente ejecutivo del BHD, explicó que «impulsar el progreso humano de nuestra gente es estar cerca para escuchar, entender sus necesidades, presentar oportunidades y acompañar en decisiones importantes. Esta feria es para eso, para ayudar a convertir sueños en hogares y esfuerzo en bienestar».

Agregó que «la Feria Inmobiliaria New York City patrocinada por el Banco BHD se ha consolidado como un espacio de encuentro entre los dominicanos residentes en Estados Unidos y el sector inmobiliario de República Dominicana”.

«El BHD procura brindar a los interesados la oportunidad de conversar directamente con especialistas, aclarar sus inquietudes y comprender cuál decisión se ajusta mejor a su realidad financiera y etapa de vida. Nuestro compromiso es acompañarlos antes, durante y después de una decisión tan importante como adquirir una propiedad”, añadió.

MOMENTO DE GRAN DINAMISMO

Indicó que «nuestro país atraviesa un momento de gran dinamismo. Durante el primer semestre de este año la inversión extranjera directa superó los tres mil millones de dólares, lo que significa un crecimiento de un 7.7% respecto al mismo periodo de 2025. Esta cifra incluye el desarrollo de nuevos proyectos en materia inmobiliaria en diferentes zonas del país».

«Es importante destacar que los dominicanos residentes en el exterior tienen un papel cada vez más importante en este mercado. Muchos buscan una vivienda para su familia, una propiedad para disfrutar o una oportunidad que les permita construir patrimonio», resaltó.

Explicó que «Nueva York, por la dimensión y dinamismo de nuestra comunidad, es un espacio fundamental para acercarles esas oportunidades. Quienes aquí sabemos también que detrás de cada decisión inmobiliaria hay una importante responsabilidad. Por eso nuestro compromiso es ofrecer proyectos de calidad, información clara y transparente, así como acompañamiento profesional que permita tomar decisiones con confianza».

«Esta feria nos brinda justamente ese espacio, la posibilidad de presentar nuestras propuestas, conversar directamente con nuestra gente y encontrar juntos las que mejor respondan a sus necesidades», declaró.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Emilio Bretón, quien representó a las empresas constructoras y agentes inmobiliarios participantes.

La feria contó con la asistencia del vicepresidente de Ventas Especializadas del Banco BHD, Freddy Simó; el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez; el diputado Cirilo Moronta; el excomisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez, y la directora ejecutiva del Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX), Celinés Toribio, entre otras personalidades.