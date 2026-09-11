Abinader inagurará este fin de semana obras en Peravia y SC

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader desarrollará este sábado y domingo una amplia agenda de trabajo que incluye la inauguración de obras deportivas, viales y sociales en las provincias Peravia y San Cristóbal.

Sostendrá encuentros con jóvenes y su participación en un acto de graduación en el Distrito Nacional.

ACTO DE GRADUACIÓN Y OBRAS EN PERAVIA

La jornada presidencial comenzará este sábado a las 11:00 de la mañana en el Distrito Nacional, donde Abinader participará en el acto de graduación del Diplomado en Gestión Municipal.

Posteriormente, el mandatario se trasladará a la provincia Peravia, donde encabezará una serie de inauguraciones en los municipios de Pizarrete, Baní y Matanzas.

A la 1:30 de la tarde inaugurará el Play Municipal de Pizarrete, infraestructura destinada a fortalecer los espacios para la práctica deportiva y la recreación de los residentes de esa comunidad.

Luego, encabezará la inauguración del puente Los Hierros, en Baní, obra orientada a mejorar la infraestructura vial y la conectividad entre las comunidades.

La agenda continuará con la inauguración del puente Galeón I, como parte de las acciones destinadas a mejorar las condiciones de tránsito y la comunicación vial en la zona.

El recorrido por Peravia concluirá en el municipio de Matanzas, donde Abinader inaugurará la calle de Arroyo Hondo, etapa II, ampliando las obras de infraestructura destinadas a mejorar la movilidad y las condiciones de vida de los residentes.

AGENDA EN SAN CRISTÓBAL

El domingo, el presidente Abinader se trasladará a San Cristóbal para encabezar una jornada que combinará la entrega de obras de infraestructura con encuentros dirigidos a jóvenes.

Las actividades comenzarán a las 11:00 de la mañana con la inauguración del techado de Cambita Garabito, espacio destinado a actividades deportivas, sociales y comunitarias.

Posteriormente, el mandatario inaugurará la Estancia Infantil Canastica, infraestructura destinada al cuidado y atención integral de niños y niñas de esa comunidad.

Más adelante, Abinader participará en un encuentro y almuerzo con 450 jóvenes estudiantes de liceos politécnicos y colegios privados, con quienes conversará sobre sus inquietudes, perspectivas y aspiraciones relacionadas con su formación académica y futuro profesional.

El jefe de Estado también sostendrá un encuentro con jóvenes de comunidades alejadas que históricamente han tenido acceso limitado a oportunidades de desarrollo, con el propósito de escuchar sus experiencias y perspectivas.

La agenda presidencial en San Cristóbal concluirá con la inauguración del techado de El Carril, obra que ampliará la disponibilidad de espacios para la práctica deportiva y la realización de actividades comunitarias.

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