Rusia ve sanciones de Occidente buscan recuperar su liderazgo

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MOSCU 11 Sep.- El presidente ruso, Vladimir Putin, ha criticado este viernes que Occidente trata de recuperar el «liderazgo perdido» con «métodos poco aceptables», haciendo mención a las sanciones económicas y a otras medidas restrictivas contra miembros de los BRICS, como Rusia e Irán.

Según ha afirmado en la cumbre de líderes de este grupo de países reunidos en India, el mundo «atraviesa actualmente una fase de profunda transformación estructural». «Esto se debe a que nuevos motores del crecimiento están sustituyendo a los antiguos líderes, o, mejor dicho, a los antiguos líderes que estuvieron a la vanguardia del crecimiento económico durante la segunda mitad del siglo pasado», ha incidido.

A su juicio, los países occidentales están tratando de recuperar su antiguo liderazgo «por todos los medios posibles», punto en el que ha afeado que recurren a «formas poco aceptables» en alusión a la ofensiva lanzada a finales de febrero contra Irán. «Estas formas poco aceptables se están manifestando a nivel estatal», ha indicado, en declaraciones recogidas por la agencia TASS.

El mandatario ruso ha afeado que Occidente utiliza «medidas de impacto directo sobre instalaciones industriales y logísticas, oleoductos y otras infraestructuras, así como su destrucción», en referencia a los ataques ucranianos en territorio ruso.

«Se intenta bloquear los corredores internacionales de transporte, apoderarse de buques mercantes y también se emplean restricciones ilegales, junto con amenazas de las denominadas sanciones secundarias contra quienes no están dispuestos a actuar en interés de otros, sino que defienden sus propios intereses nacionales», ha recalcado.

Putin ha reivindicado así que las sanciones aplicadas por los países europeos está repercutiendo en una desaceleración económica de esos mismos países que no tienen margen para aplicar «políticas innovadoras».

«Se han impuesto más de 30.000 sanciones contra Rusia. Es casi el doble que contra todos los países del mundo juntos. Esa es la estadística», ha denunciado para recalcar que Moscú por su lado ha reforzado la soberanía nacional y desarrolla «vínculos con socios fiables y predecibles». «En solo cuatro años, la geografía de nuestro comercio exterior ha cambiado drásticamente», ha reivindicado.

of-am