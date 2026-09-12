RD refuerza la vigilancia ante sospechas de ántrax en Haití

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, aseguró que las medidas adoptadas tienen carácter preventivo y no responden a una situación de emergencia sanitaria en el país.

«República Dominicana no registra casos de ántrax ni existe una situación de emergencia sanitaria. Hemos reforzado la vigilancia como medida preventiva y nuestros servicios de salud están preparados para identificar oportunamente cualquier caso sospechoso», afirmó Atallah en un comunicado.

.De acuerdo con la información recibida por las autoridades dominicanas, los casos bajo investigación se concentran en Baliverne, una comunidad de la comuna de Dame-Marie, en el departamento haitiano de Grand’Anse (suroeste).

SIN CONFIRMACIÓN CAUSAS DE MUERTES

Entre los casos sospechosos se han reportado dos fallecimientos, aunque las autoridades han precisado que hasta el momento no existe confirmación de que el ántrax haya sido la causa de las muertes.

Como posible fuente de exposición se investiga el contacto con ganado enfermo.

El carbunco o ántrax es una enfermedad causada por la bacteria Bacillus anthracis, que afecta principalmente a animales herbívoros, entre ellos ganado bovino, ovino y caprino.

Los seres humanos pueden contraerla principalmente mediante el contacto directo con animales infectados o con productos de origen animal contaminados.

La enfermedad no suele transmitirse de persona a persona, por lo que el riesgo asociado al contacto con una persona afectada es bajo.

Salud Pública continuará dando seguimiento a la situación en coordinación con las instituciones nacionales y con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

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