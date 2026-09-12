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El “Pingd Pong”, juego de mesa donde la bola va de lado a lado, sirve como metáfora de la política exterior de Washington. Cada golpe es un viraje improvisado, cada rebote una oscilación entre aliados y adversarios. La política internacional se convierte en un deporte de presión, donde la bola nunca permanece en un solo lado de la mesa y donde cada movimiento implica vidas humanas y soberanías nacionales.

I. La metáfora del juego y la oscilación del poder

El “Pingd Pong” simboliza la improvisación de Washington: cada golpe es un cambio de postura, cada rebote un giro estratégico sin continuidad. La ausencia de coherencia convierte la política exterior en un juego de azar, más que en una estrategia de Estado.

II. Ucrania: apoyo militar vs. condicionamiento político

Con Joe Biden (2022‑2024), la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, fue el mayor ataque en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, activó el principio de defensa colectiva de la OTAN (Artículo 5 del Tratado de Washington). Estados Unidos envió armas y asistencia tecnológica, colocando la bola en la cancha de Kiev.

Con Donald J. Trump (2025), la ayuda se transformó en condición de negociación. Al exigir a Zelenski “regresar cuando estuviera listo para la paz”, Washington vulnera el principio de no intervención coercitiva consagrado en la Carta de la ONU (Artículo 2.4). La suspensión de apoyo fue usada como herramienta de presión, no como ruptura definitiva. En julio, el envío de misiles Patriot financiados por europeos devolvió la bola a la cancha ucraniana, pero como jugada táctica, no estratégica.

Este comportamiento contradice el Artículo 51 de la Carta de la ONU, que reconoce el derecho de legítima defensa, y erosiona la confianza en la OTAN, cuyo Tratado obliga a la cooperación y reparto equitativo de cargas militares. Washington convirtió la asistencia en moneda de cambio, debilitando la solidaridad aliada.

III. Irán/Israel: la bola fuera de zona válida

En el tablero de Medio Oriente, Washington apostó todo a favor de Netanyahu. Sin embargo, los movimientos fueron erráticos: la política exterior se apartó del principio de equilibrio en la mediación internacional (Artículo 33 de la Carta de la ONU: solución pacífica de controversias).

Irán, con habilidad, devolvió cada golpe al límite de la línea válida, dejando a Washington sin puntos. La parcialidad estadounidense debilitó su rol como árbitro global y generó tensiones con la comunidad internacional. La alianza con Israel se convirtió en dependencia, y la estrategia en improvisación. Aquí, la bola no solo cayó fuera de la zona válida: cayó en el descrédito internacional.

IV. Normas y advertencias jurídicas

Carta de la ONU, Artículo 2.4: prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado. -Carta de la ONU, Artículo 33: obligación de resolver controversias internacionales por medios pacíficos. -Carta de la ONU, Artículo 51: derecho de legítima defensa, que no puede ser manipulado como herramienta de presión.-Tratado de Washington (OTAN): deber de cooperación y modernización de los ejércitos, exigido por Trump pero usado como argumento de confrontación y el principio de soberanía: respeto a la autodeterminación de los pueblos, vulnerado por la presión condicionada sobre Ucrania.

Finalmente, El “Ping Pong” de Washington no es un juego inocente. Cada rebote implica vidas humanas, soberanías nacionales y equilibrios internacionales. La improvisación y el favoritismo transforman la política exterior en un deporte de riesgo, donde el imperio puede perder no solo la partida, sino su legitimidad como árbitro global.

Cuando la bola cae fuera de la zona válida, lo que se tambalea no es un marcador: es el orden mundial entero. La violación de principios jurídicos universales no puede ser reducida a un simple error táctico: es una amenaza directa a la paz y seguridad internacional.

jpm-am