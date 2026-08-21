Banco Adopem reconoce a 100 colaboradores por desempeño

Juan Francisco Terrero Silva, VP de Tecnología; Eva Carvajal de Toribio, VP de Negocios; Mercedes Canalda de Beras Goico, Presidente Ejecutiva; Fernando Pérez, Vicepresidente de Operaciones y Administración; y Héctor Manuel Almánzar, Director de Cumplimiento.

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BONAO.- Banco Adopem, entidad de la Fundación Microfinanzas FMBBVA, reconoció a cerca de 100 colaboradores destacados durante el primer semestre de 2026, en una actividad celebrada en Rancho Guacamayo, Bonao, con la participación de unos 1,400 empleados de todo el país.

Los galardonados fueron seleccionados en 29 categorías por su desempeño, liderazgo, compromiso y contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales durante los primeros seis meses del año.

Como parte de la premiación, la entidad entregó más de un millón de pesos en premios, como muestra de su compromiso con valorar el esfuerzo, la dedicación y la excelencia de sus equipos de trabajo.

La presidenta ejecutiva de Banco Adopem, Mercedes Canalda de Beras-Goico, resaltó que el éxito de la institución está estrechamente vinculado al compromiso de sus colaboradores.

“En Banco Adopem creemos que nuestro mayor activo es nuestra gente. Cada reconocimiento representa el compromiso, la dedicación y la pasión con la que nuestros colaboradores sirven a nuestros clientes y contribuyen a transformar vidas”, expresó.

INTEGRACIÓN Y COMPAÑERISMO

La jornada estuvo marcada por un ambiente de integración, compañerismo y celebración, orientado a fortalecer la cultura organizacional y el sentido de pertenencia entre los empleados.

El encuentro concluyó con una presentación artística del merenguero El Blachy, quien puso el toque musical a la celebración.

Con esta iniciativa, Banco Adopem reafirmó su apuesta por una cultura basada en el reconocimiento al mérito, el desarrollo del talento y el trabajo en equipo, pilares que respaldan su misión de impulsar la inclusión financiera y contribuir al desarrollo sostenible de miles de emprendedores y familias dominicanas.

an/am