ABA apoya continuidad de Albizu y Rocha en Banco Central

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SANTO DOMINGO.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) valoró positivamente la decisión del presidente Luis Abinader de ratificar al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, y a la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha.

La entidad consideró que la medida fortalece la confianza en la institucionalidad económica y garantiza la continuidad de políticas macroeconómicas orientadas a preservar la estabilidad y el crecimiento sostenible del país.

ESTABILIDAD ECONÓMICA

La ABA destacó el papel desempeñado por ambas autoridades en la conducción de la política monetaria y financiera, al propiciar un entorno de estabilidad que ha favorecido el crecimiento económico, la generación de empleos, la inversión y el desarrollo de los sectores productivos.

Asimismo, resaltó la prudencia, credibilidad técnica y capacidad de respuesta mostradas por las autoridades monetarias frente a los desafíos del entorno internacional, contribuyendo a fortalecer la resiliencia de la economía dominicana.

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

El gremio bancario también valoró la disposición al diálogo y la construcción de consensos que, según afirmó, han caracterizado la gestión del Banco Central y favorecido la coordinación entre los distintos actores del sistema financiero y económico.

“Reconocemos la trayectoria, experiencia y compromiso con el interés nacional que han distinguido la labor del gobernador Héctor Valdez Albizu y de la vicegobernadora Clarissa de la Rocha”, expresó Christopher Paniagua, presidente en funciones del Consejo de Asociados de la ABA.

Paniagua afirmó que la gestión de ambos funcionarios ha sido determinante para preservar la estabilidad macroeconómica y generar condiciones de confianza favorables a la inversión y al crecimiento.

La ABA reiteró su disposición de continuar colaborando con las autoridades monetarias y financieras en iniciativas destinadas a fortalecer el sistema financiero, promover la inclusión financiera y respaldar el desarrollo sostenible de República Dominicana.

an/am