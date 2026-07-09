Salud incorpora dos equipos para diagnosticar tuberculosis

La cartera explicó que los equipos, entregados al Servicio Nacional de Salud (SNS) tras una inversión de 3,377,100 pesos, permitirán ampliar la cobertura del diagnóstico, reducir los tiempos de detección e iniciar con mayor rapidez el tratamiento de los pacientes.

De acuerdo con datos oficiales, en 2025 fueron notificados 4,447 casos de tuberculosis en República Dominicana, de los cuales 855 correspondieron a personas con coinfección de tuberculosis y VIH.

Asimismo, la tasa de mortalidad por esta enfermedad fue de 0,6 por cada 100,000 habitantes.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, afirmó que la incorporación de los nuevos equipos fortalecerá la respuesta nacional frente a la enfermedad y contribuirá a ampliar el acceso al diagnóstico y tratamiento oportunos.

Por su parte, el director del SNS, Julio Landrón, señaló que la red pública cuenta con una cobertura superior al 92 % del programa de tuberculosis a través de 1,523 establecimientos de salud.

Agregó que en 2025 se realizaron 31,047 pruebas moleculares y que, en lo que va de 2026, se han diagnosticado 2,254 nuevos casos, todos bajo tratamiento.