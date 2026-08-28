Salón de la Fama SPM anuncia primeros exaltados Clase 2026

Narrador de béisbol Radhamés González y el propulsor del tenis de campo Nelson Guillermo Mallén.

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SAN PEDRO DE MACORÍS.- El Salón de la Fama del Deporte Petromacorisano anunció la elección de sus dos primeros inmortales de la Clase 2026, dando inicio a los trabajos organizativos del XVI Ceremonial de Exaltación, que se celebrará el próximo domingo 13 de septiembre.

Los primeros seleccionados son el veterano narrador de béisbol Radhamés González y el propulsor del tenis de campo Nelson Guillermo Mallén, quienes pasarán a formar parte del recinto de la inmortalidad deportiva de la provincia.

La información fue ofrecida por el presidente del Comité Permanente del Salón de la Fama Petromacorisano, arquitecto Reymundo Gantier, quien también preside la Unión Deportiva de San Pedro de Macorís.

Gantier informó que los miembros del Comité Permanente continúan evaluando los perfiles de otros candidatos que serán seleccionados en los próximos días, hasta completar los siete deportistas y propulsores que serán exaltados este año.

El ceremonial número 16 está programado para las 10:00 de la mañana del domingo 13 de septiembre, en el Salón Don Francisco Comarazamy, de la Alcaldía Municipal.

Radhamés González, una voz histórica del béisbol

Radhamés González será exaltado como uno de los narradores más destacados del béisbol dominicano. Su ingreso al Salón de la Fama se producirá apenas dos días antes de cumplir 74 años.

Nacido el 15 de septiembre de 1952 en San Pedro de Macorís, González creció en el municipio de Consuelo, donde sus padres, Zoilo y Flérida Mota, se establecieron años después de su nacimiento.

Sus primeros pasos en la narración deportiva se produjeron en los torneos provinciales de béisbol amateur de San Pedro de Macorís y la región Este, entre 1980 y 1983.

Su calidad vocal, capacidad para describir las jugadas y profesionalidad le permitieron dar el salto al béisbol profesional, incorporándose a la cadena de las Estrellas Orientales durante la temporada 1989-90, labor que desempeñó hasta 1997-98.

Posteriormente, construyó una extensa trayectoria en las transmisiones de Grandes Ligas y en la pelota dominicana.

Con los Tigres del Licey ingresó a la cadena de transmisión para la temporada 1998-99 y permanece ligado al conjunto azul hasta la actualidad, acumulando 28 años consecutivos en la cabina.

También ha desarrollado una larga carrera en las transmisiones de las Grandes Ligas, con 32 años de experiencia en la narración del béisbol de mayor nivel.

González es miembro del Círculo de Locutores Dominicanos y de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, entidades que lo han reconocido en distintas ocasiones como Narrador del Año.

Nelson Mallén, una vida dedicada al tenis

Nelson Guillermo Mallén será exaltado en calidad de propulsor del tenis de campo, disciplina a la que ha dedicado gran parte de su vida, primero como jugador y posteriormente desde diferentes funciones de apoyo y promoción.

Mallén practicó tenis de manera organizada en Santo Domingo, además de incursionar en el béisbol universitario y alcanzar el grado de cinturón marrón en karate.

Uno de sus principales aportes al deporte nacional se produjo en 1974, cuando se desempeñó como coordinador del torneo de tenis de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Santo Domingo.

Dos años después, en 1976, fue fundador y motivador de la Asociación de Tenis de San Pedro de Macorís, contribuyendo al desarrollo y organización de esta disciplina en la provincia.

Mallén se retiró de las competencias en 1990 y desde entonces ha dedicado sus esfuerzos a impulsar el tenis en diferentes regiones del país, especialmente en San Pedro de Macorís y la zona Este.

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