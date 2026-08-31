Reconocen 40 atletas de RD en ceremonial de artes marciales

La emotiva ceremonia tuvo lugar en el Colegio Odontológico Dominicano, en el Distrito Nacional

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SANTO DOMINGO.– El Comité Permanente del Salón de la Fama de las Artes Marciales de la República Dominicana (SAFAMRD) celebró su Primer Ceremonial Especial de Reconocimientos “Víctor Gloder In Memoriam”, en el que fueron homenajeados 24 destacados artemarcialistas por sus trayectorias, méritos y aportes al desarrollo, fortalecimiento y dignificación de las artes marciales en el país.

La emotiva ceremonia tuvo lugar en el Colegio Odontológico Dominicano, en el Distrito Nacional, y reunió a reconocidos exponentes de diferentes disciplinas, familiares, discípulos y representantes de las artes marciales nacionales.

El acto comenzó con la instalación de la mesa del Comité Permanente, seguida de la interpretación del Himno Nacional y del himno del SAFAMRD. La invocación religiosa estuvo a cargo del reverendo Candelario Mejía.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el presidente del Comité Permanente del SAFAMRD, Rafael Guerrero Peralta, quien resaltó la importancia de preservar la memoria histórica de las artes marciales dominicanas y reconocer a quienes han dedicado parte de sus vidas a transmitir valores como disciplina, respeto, honor y superación.

“Este Primer Ceremonial constituye un encuentro de generaciones y disciplinas, en un ambiente caracterizado por la solemnidad, el compañerismo y el reconocimiento al mérito”, expresó Guerrero Peralta.

El dirigente sostuvo que la actividad establece un precedente institucional para rescatar la memoria histórica, reconocer trayectorias y transmitir a las nuevas generaciones el ejemplo de quienes han contribuido al desarrollo de las artes marciales.

“Más que una entrega de certificados, la jornada constituyó un acto de gratitud”, afirmó.

Los homenajeados

En taekwondo fueron reconocidos Víctor Martínez, Roque Vallejo y Víctor Gloder, póstumo.

En judo recibieron distinciones Franklin Araujo, Concepción Piña, póstuma, Ruddy Contreras y Sócrates Cuello.

La representación de kung fu estuvo integrada por Francisco Elidio Adames, Vidal Minaya Hernández, Sergio Rodríguez, Sixto Peña, Antonio Bautista, José Luis Guerrero y José S. Cruz.

En Kids Boxing fueron reconocidos Francisco “Chichí” Cruz, póstumo, y Ramón Taveras.

Mientras que en karate do fueron distinguidos Juan Rodolfo Polanco, Nelson Sánchez, José Alfredo Dean, José Gabriel Doñé, Bienvenido Faulkne, Marcos Arboleda, Abraham “Tony” Báez y Juan Núñez.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia se produjo durante la entrega del Reconocimiento al Mérito Marcial “Víctor Gloder, In Memoriam”, recibido por su hija Vicky Gloder, quien estuvo acompañada por dos hermanas del recordado maestro.

Al recibir la distinción, Vicky Gloder agradeció al Comité Permanente del SAFAMRD por honrar la memoria de su padre y destacó que su legado permanece vigente entre los artemarcialistas de su generación.

Los homenajeados también expresaron su agradecimiento por la distinción y resaltaron el significado especial de recibir un reconocimiento otorgado por la propia comunidad de las artes marciales dominicanas.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del presidente de la Federación Dominicana de Judo (FEDOJUDO), Gilberto García, quien cerró formalmente una jornada dedicada a reconocer a figuras que han dejado huellas en distintas generaciones y disciplinas de las artes marciales en República Dominicana.

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