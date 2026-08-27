Rusia podría atacar objetivos británicos en guerra Ucrania

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

MOSCÚ.- La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, declaró el jueves que Moscú podría atacar objetivos militares del Reino Unido en Ucrania y fuera de su territorio como respuesta a los ataques de Kiev con armas británicas.

«La respuesta a los ataques ucranianos con armas británicas contra territorio ruso puede alcanzar a cualquier objetivo militar y equipo británico en Ucrania y fuera de ella», afirmó la vocera.

Según Zajárova, los culpables de crímenes de guerra, incluidos los cometidos contra la población civil de Rusia, «serán castigados proporcionalmente». «El castigo inevitable alcanzará también a sus cómplices e instigadores», agregó.

«Llamamos a todos los habitantes del Reino Unido a reflexionar sobre las inevitables y catastróficas consecuencias de los pasos hostiles de sus propias autoridades», continuó la funcionaria.

«Y a la dirigencia británica le proponemos una vez más analizar cuidadosamente la situación y renunciar de inmediato, de la manera más decidida e inequívoca, a la línea hostil y agresiva que solo puede prolongar la agonía del régimen neonazi de Kiev y crear riesgos de trasladar el conflicto a un nivel cualitativamente nuevo», subrayó.

ACUSACIONES CONTRA LONDRES

En este sentido, Zajárova enfatizó que los acontecimientos recientes «no dejan en realidad ninguna duda de que todos los pasos del Gobierno británico, del Reino Unido, están subordinados a la resolución de una única tarea a largo plazo: infligir a nuestro país, como ellos dicen allí, una derrota estratégica».

«Todo esto está condenado al fracaso. Pero Londres está completamente manchado en ello», señaló. La portavoz afirmó que el Reino Unido está «en un charco de sangre de civiles» con Ucrania.

Además, Zajárova recordó que el lunes se celebró en Kiev una reunión de la llamada ‘coalición de voluntarios’. «Fue programada para coincidir con un nuevo aniversario de la llamada independencia de Ucrania, o, mejor dicho, de su pérdida», observó.

«Demostró la realidad de lo que está ocurriendo y quiénes, haciéndose pasar por supuestos demócratas y defensores de los derechos humanos, en realidad patrocinan el verdadero extremismo y el terrorismo internacional», argumentó la vocera.

«El principal resultado de la reunión fue el reconocimiento de los preparativos para la partición y ocupación de facto del territorio ucraniano. No, no han oído mal. Mientras hablan de infligir una derrota estratégica a Rusia, ahora ya están repartiendo Ucrania. La están repartiendo de hecho», afirmó.

En el mismo contexto, aclaró que, en su comunicado, la llamada ‘coalición de voluntarios’ anunció la creación de «fuerzas multinacionales para desplegarse en Ucrania» bajo el pretexto de un alto el fuego.

Asimismo, dijo, se anunciaron maniobras de contingentes de ocupación para octubre y noviembre en países de la Unión Europea fronterizos con Ucrania.

ADVERTENCIA SOBRE CONTINGENTES EXTRANJEROS

«En esencia, se ha dado otro paso hacia una implicación cada vez mayor de los países europeos de la OTAN en un conflicto que, de palabra, dicen periódicamente querer resolver y por el que al mismo tiempo exigen un lugar en la mesa de negociaciones», denunció la portavoz.

«Como hemos subrayado en repetidas ocasiones, cualquier contingente extranjero en Ucrania que obstaculice la realización de la operación militar especial y el logro de un arreglo duradero es categóricamente inaceptable y se convertirá en un objetivo militar legítimo», resumió.

La jornada anterior, al menos ocho personas resultaron heridas en un ataque ucraniano perpetrado contra la República Popular de Donetsk con misiles de largo alcance británico-franceses Storm Shadow. La agresión alcanzó la zona de un centro comercial en la ciudad de Donetsk. Entre los heridos se encuentran dos menores de edad, uno de ellos de gravedad.