Lanzamiento del misil Kinzhal desde un crucero pesado de propulsión nuclear.

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MOSCÚ.– El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este sábado que el análisis de las operaciones militares realizadas por sus Fuerzas Armadas demuestra la «alta eficacia» de sus armas de precisión y su capacidad para superar «de forma garantizada» cualquier sistema de defensa aérea o antimisiles suministrado a Ucrania por sus aliados occidentales.

Según un comunicado oficial, los ataques se llevaron a cabo con armamento de largo alcance y alta precisión lanzado desde plataformas aéreas, marítimas y terrestres, dirigidos contra objetivos estratégicos en distintas zonas de Ucrania.

ATAQUES CONTRA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La cartera de Defensa afirmó que las ofensivas estuvieron dirigidas, entre otros objetivos, a áreas consideradas altamente protegidas en Kiev, donde —según la versión rusa— el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habría concentrado la mayor parte de los sistemas de defensa antimisiles de fabricación occidental.

Asimismo, sostuvo que las fuerzas rusas ejecutan ataques coordinados «con alta efectividad» contra instalaciones portuarias y embarcaciones utilizadas para el transporte de armamento y equipos militares destinados a Ucrania.

GOLPES EN KIEV Y PUERTOS DEL MAR NEGRO

El Ministerio de Defensa indicó que las operaciones efectuadas este sábado alcanzaron dos instalaciones del complejo militar-industrial en Kiev, así como infraestructuras portuarias en las ciudades de Odesa, Chernomorsk e Izmaíl.

De acuerdo con Moscú, estas acciones evidencian la capacidad de las Fuerzas Armadas rusas para impactar objetivos en cualquier punto del territorio ucraniano.

REITERA ADVERTENCIAS SOBRE ARMAMENTO OCCIDENTAL

Las autoridades rusas han insistido en que el suministro de armas por parte de los países occidentales no modificará el equilibrio estratégico en el campo de batalla.

Rusia también reiteró que todo armamento de origen occidental entregado a Ucrania constituye un objetivo militar legítimo para sus fuerzas.

Además, ha denunciado en diversas ocasiones que parte de esas armas termina en manos de organizaciones criminales fuera del territorio ucraniano, aunque estas afirmaciones han sido rechazadas por Kiev y sus aliados occidentales y no han sido verificadas de manera independiente.

an/am