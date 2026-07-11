Artillero ruso en la zona de la operación militar especial.

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Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron ataques grupales durante la madrugada de este sábado contra objetivos militares en distintos puntos del territorio enemigo, comunicó el Ministerio de Defensa ruso.

Según detalló Defensa, durante la operación se utilizaron armas de alta precisión de largo alcance, tanto terrestres como aéreas, así como drones de ataque.

Rusia aniquila varios objetivos militares usados en beneficio del Ejército ucraniano

«Como resultado, han sido alcanzados establecimientos de la industria militar ucraniana en la ciudad de Kiev, involucrados en la producción y almacenamiento de drones de largo y medio alcance, así como infraestructuras portuarias en Odesa, Chernomorsk e Izmaíl, en la región de Odesa, utilizadas para el transporte y almacenamiento de mercancías de uso militar y combustibles», indicó el Ministerio.

ACTOS TERRORISTAS DE KIEV

Kiev lleva a cabo constantemente ataques selectivos contra la población civil de las provincias fronterizas rusas, al tiempo que lanzan múltiples vehículos aéreos no tripulados contra la capital rusa y sus alrededores.

Drones y misiles ucranianos impactan contra vehículos, viviendas, zonas de ocio, centros comerciales y otras instalaciones civiles, dejando víctimas.

En la madrugada del 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon un edificio y una residencia estudiantil en Starobelsk.

Varios drones impactaron contra el lugar, donde se encontraban 86 jóvenes en el momento del ataque. La agresión mató a 21 personas y dejó más de 40 heridos.

UNA JOVEN QUEMADA VIVA CUANDO SALIÓ CORRIENDO

Una joven falleció quemada viva cuando salió del edificio corriendo pero fue alcanzada por la onda expansiva de un proyectil.

El 3 de junio, drones ucranianos impactaron contra un autobús en Yenákievo en la República Popular de Donetsk, causando la muerte de ocho civiles. Otras 11 personas resultaron heridas de diversa gravedad.

El 8 de junio, una persona falleció y otra resultó herida tras el impacto de un dron ucraniano contra la locomotora de un tren de pasajeros que cubría la ruta Moscú–Simferópol.

an/am