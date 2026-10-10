RUSIA: Gobierno anuncia retiro parcial de la exportación diésel

MOSCU 10 Oct.- El Gobierno ruso ha anunciado este sábado la retirada parcial de la prohibición de exportación de diésel en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La medida se aplica a partir de este mismo sábado y permitirá la exportación de 500.000 toneladas de diésel a los mercados internacionales, según han informado fuentes del Consejo de Ministros del Gobierno citadas por la agencia de noticias oficial rusa TASS.

«El Gobierno ha decidido levantar parcialmente la prohibición a las exportaciones de diésel desde Rusia. Esta decisión es acorde a los acuerdos entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump», ha explicado la fuente. «Entra en vigor el 10 de octubre y permitirá la exportación en esta fase de 500.000 toneladas de diésel», ha añadido.

Así, las empresas petroleras rusas comenzarán de inmediato a cerrar contratos de suministro de diésel con clientes extranjeros, ha explicado la agencia de noticias rusa. El vice primer ministro ruso, Alexander Novak, ha asegurado que esta decisión no afectará a los consumidores rusos, según TASS.

El viernes Putin y Trump mantuvieron una conversación telefónica en la que trataron entre otras cuestiones el tema del suministro de derivados del petróleo.

El propio Trump ha destacado que este acuerdo «trascendental» permitirá el suministro de más de 300.000 toneladas de combustible diésel «inmediatamente» al mercado estadounidense y global. El acuerdo prevé el suministro de «otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después».

La cifra irá aumentando progresivamente hasta los tres millones de toneladas al mes. Las sanciones quedan así suspendidas hasta el 7 de abril de 2027.