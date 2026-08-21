Rusia ataca puesto fronterizo con Moldavia y deja 2 muertos

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KIEV.- Un ataque ruso con drones tipo Shahed dañó durante la madrugada de este viernes la infraestructura del puesto de control internacional Tabaky, en la frontera de Ucrania con Moldavia, mientras que otro ataque contra la aldea de Lebyazhe, en la región de Kharkiv, dejó dos mujeres muertas y dos heridas, informaron autoridades ucranianas.

El ataque contra Tabaky se produjo en los distritos de Bolgrad e Izmail, en la región de Odesa. El bombardeo provocó daños en edificios y estructuras del puesto fronterizo y causó incendios que fueron controlados por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Fotografías difundidas por el Servicio Estatal de Fronteras mostraron el techo parcialmente destruido y sectores sin paredes. En las imágenes también se observan los motores de dos drones utilizados en el ataque, uno de ellos con la hélice de propulsión.

El puesto de control permanece cerrado al tránsito de vehículos y personas. Las autoridades notificaron a los habitantes de la zona y recomendaron tener en cuenta el cierre al planificar cruces fronterizos. Los vehículos fueron redirigidos hacia otros puntos de control.

ATAQUE EN KHARKIV DEJA DOS MUERTAS

En otro ataque durante la noche del jueves, tropas rusas atacaron con seis drones la aldea de Lebyazhe, en el distrito de Chuguiv, región de Kharkiv.

El ataque causó la muerte de dos mujeres, de 73 y 66 años, y dejó heridas a otras dos, de 41 y 73 años, informó el jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleg Synegubov, a través de Telegram.

El bombardeo provocó incendios en cinco viviendas particulares, la destrucción de tres casas y daños en 20 viviendas y tres dependencias. Los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de las víctimas.

El Servicio Estatal de Emergencias mantiene las tareas de rescate en la zona, mientras las autoridades investigan el ataque como un posible crimen de guerra.

Durante el día anterior, otros ataques rusos contra la misma región dejaron nueve heridos. Según las autoridades, las fuerzas rusas emplearon 62 drones, entre ellos dos del tipo Lightning y seis FPV.

OFENSIVA UCRANIANA CONTRA REFINERÍA RUSA

En paralelo, Kiev lanzó este viernes una ofensiva con drones de largo alcance contra una refinería en la región de Perm, en la parte europea de Rusia, al oeste de los Urales, según autoridades locales y medios independientes rusos y ucranianos.

El Ministerio de Seguridad Territorial de Perm, citado por la agencia TASS, comunicó que «las defensas antiaéreas repelen ataques de drones enemigos» y que los servicios de emergencias trabajan en el lugar.

En la capital regional se activaron las sirenas y se reportaron explosiones. El canal ruso independiente Astra informó que una columna de humo se alzaba sobre la refinería Lukoil-Permenefteorgsintez, dato que también difundió el canal ucraniano Exilenova+, que publicó vídeos del humo sobre la ciudad.

La autoridad aeronáutica Rosaviatsia indicó que el aeropuerto local restringió temporalmente sus actividades «para garantizar la seguridad de los vuelos».

La refinería ya había sido blanco de acciones ucranianas los días 29 de julio, 7 de mayo y 30 de abril de este año.