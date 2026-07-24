Rusia ataca el consulado de Letonia en Ucrania y mata a 6

KIEV, 24 de julio.- La ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braze, confirmó «con indignación» este viernes que un ataque ruso ha dañado el consulado honorario del país báltico en la ciudad ucraniana de Sloviansk, donde al menos seis civiles ucranianos han muerto y varias decenas han resultado heridos.

no la voluntad de Ucrania ni el «He informado a los ministros de la UE y de la OTAN y a las organizaciones internacionales», declaró Braze en un comunicado difundido en internet. «Rusia puede destruir edificios, peroni el apoyo de Letonia «.

La radiotelevisión pública letona ‘LTV Zinu dienests’ informó de que el cónsul honorario de Letonia, Oleksandr Pavenko, no resultó herido en el ataque, ocurrido en la región del Donbás.

El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, calificó el ataque contra el consulado de «crimen de guerra». «Letonia está con Ucrania. Seguiremos apoyando la labor de nuestro cónsul honorario, Oleksandr Pavenko, y de todos los que permanecen en primera línea ayudando a su pueblo», afirmó.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó que el viernes bombas aéreas guiadas mataron a media docena de civiles y dejaron más heridos. En un mensaje publicado en internet, aseguró que el ataque dañó «viviendas corrientes, el edificio del consulado y vehículos».

«Es importante que nuestros socios comprendan plenamente que la protección de vidas también depende de ellos. Los interceptores para los sistemas Patriot son la prioridad número uno», señaló Zelenski.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, afirmó que se trata de otro ejemplo de la «flagrante violación del Derecho internacional» por parte de Rusia y de su desprecio por la protección de instalaciones civiles y consulares. Pidió «firmes respuestas internacionales» al incidente.

INDIGNACIÓN EN LA UE Y LOS PAISES BÁLTICOS

Altos cargos de la UE han expresado también su apoyo a Ucrania y Letonia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encabeza estas reacciones y ha trasladado sus condolencias a las familias afectadas por el ataque mortal, en el que el golpe contra la legación diplomática letona vuelve a evidenciar el «total desprecio de Rusia por la diplomacia».

«Rusia está perdiendo la guerra que inició y dirige cada vez más sus ataques contra civiles en un intento desesperado de quebrar el espíritu de Ucrania. Pero el espíritu de Ucrania es inquebrantable, y también lo es la determinación de Europa de apoyar la defensa ucraniana», subrayó.