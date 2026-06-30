Rusia anuncia la toma de otras tres localidades ucranianas

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

MOSCÚ.- El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este martes la toma de otras tres localidades en las provincias de Donetsk y Zaporiyia, en el este de Ucrania.

Ambas regiones están parcialmente ocupadas desde la invasión iniciada en febrero de 2022 por orden del presidente Vladimir Putin.

En un breve comunicado publicado en redes sociales, el Ministerio indicó que “las tropas rusas han liberado las localidades de Malinovka, en la República Popular de Donetsk, y Rivne y Lesne, en Zaporiyia”. Moscú no ofreció datos sobre posibles bajas.

Kiev no se ha pronunciado por ahora sobre el anuncio.Rusia ha registrado avances territoriales en el este de Ucrania durante los últimos meses, especialmente en Donetsk. Esa provincia, junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás, es escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales ucranianas.

En septiembre de 2022, Moscú se anexionó las provincias parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. También ha logrado penetrar en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse la península de Crimea en 2014. Ninguna de estas anexiones ha sido reconocida por la comunidad internacional.