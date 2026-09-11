Rusia anuncia la captura de dos localidades en el este de Ucrania

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MOSCU 11 Sep.- Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances territoriales en el este de Ucrania con la captura de otras dos localiaddes en las provincias de Donetsk y Zaporiyia, parcialmente ocupadas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en sendos comunicados en redes socials que sus tropas «liberaron» las localidades de Novogrishino y Zorevka, en Donetsk y Zaporiyia, respectivamente, tras varios días de avances en la provincia de Járkov.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que –junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás–, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

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