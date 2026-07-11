Rosa dice que Francisco Javier garantiza triunfo del PLD 2028

Fernando Rosa habló durante una asamblea este 10 de julio del 2026 en Santiago.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Fernando Rosa, opinó que Francisco Javier García garantiza el triunfo de esta organización en el 2028.

Al encabezar una asamblea de la dirección de campaña de la circunscripción, llamó a fortalecer la estructura política con miras a las elecciones presidenciales.

El también coordinador de campaña del proyecto presidencial de García, dijo que éste se mantiene firme en su propósito de conquistar el poder y aseguró que transmite confianza a la población.

RESPALDO A FRANCISCO JAVIER

Rosa afirmó sostuvo que, de llegar a la Presidencia, García impulsará nuevamente el desarrollo, el crecimiento económico y la generación de oportunidades para los dominicanos.

El dirigente peledeísta destacó la trayectoria política y la experiencia de gestión de García, señalando que esas cualidades lo convierten, a su juicio, en la mejor opción para representar al PLD en los próximos comicios y recuperar la confianza del electorado.

LLAMADO A LA MILITANCIA

Exhortó a los dirigentes a mantener un trabajo permanente de organización y contacto con la ciudadanía para fortalecer la presencia del partido en todo el territorio.

«Francisco Javier no es un candidato de redes, es un candidato concreto, duro y será el presidente de la República», expresó.

Consideró que el PLD debe escoger un candidato con posibilidades reales de alcanzar la victoria en las elecciones de 2028.

META ELECTORAL

Rosa reiteró su respaldo a Francisco Javier García, al asegurar que reúne las condiciones necesarias para conducir al PLD de regreso al poder.

«Debemos llevar un candidato que nos garantice el poder en el 2028, y Francisco Javier García tiene las cualidades para eso», afirmó.

an/am