Rondas de Negocios HUB reúne a 150 «socios» internacionales

El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel, hizo el anuncio este lunes 7 de septiembre junto a ejecutivos de ambas entidades.

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SANTO DOMINGO.- Más de 150 compradores internacionales participarán el próximo 10 de septiembre en las Rondas de Negocios HUB Cámara Santo Domingo 2026, una iniciativa que busca conectar empresas dominicanas con potenciales socios comerciales de distintos mercados.

El encuentro forma parte de la séptima edición del HUB Cámara Santo Domingo, y estará coordinado por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), en colaboración con la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

ALIMENTOS, TECNOLOGÍA, MANUFACTURA, ENERGÍA Y MARKETING

Las jornadas incluirán reuniones B2B previamente agendadas entre compradores extranjeros y empresas locales de sectores como alimentos y agroindustria, tecnología, manufactura, logística, energía, construcción y marketing, entre otros vinculados a la oferta exportable nacional.

El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel, destacó que la actividad permitirá a empresas exportadoras dominicanas presentar sus productos y servicios ante compradores interesados en establecer relaciones comerciales.

“Estas rondas representan una oportunidad real para que nuestras empresas conversen, presenten sus productos, construyan relaciones de confianza y generen nuevas posibilidades de negocio”, afirmó.

PABELLÓN DE MIPYMES TENDRA 19 EMPRESAS DEL SECTOR

La actividad también contará con un pabellón integrado por 19 empresas mipymes vinculadas a ProDominicana, que exhibirán productos y propuestas comerciales ante compradores y representantes del sector empresarial.

Según los organizadores, la participación de más de 150 compradores internacionales supera la registrada en ediciones anteriores y amplía las posibilidades de generar nuevos negocios para las empresas dominicanas.

Las rondas estarán enfocadas en identificar oportunidades comerciales, fortalecer vínculos empresariales y explorar acuerdos relacionados con productos y servicios de la República Dominicana.

an/am