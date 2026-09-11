Reunión RD sobre preparación sanitaria ante emergencias

El Ministro de Salud, Víctor Atallah, resaltó durante el encuentro, este 10 de septiembre, la importancia de responder a emergencias y garantizar la atención.

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Santo Domingo, 11 sep (Prensa Latina) El ministro dominicano de Salud, Víctor Atallah, destacó la necesidad de preparar los sistemas sanitarios para responder a emergencias y garantizar la atención a la población ante fenómenos naturales y otras situaciones extraordinarias.

Durante el «Diálogo Regional de Política: Construyendo sistemas de salud resilientes en América Latina y el Caribe», que reúne en Santo Domingo a autoridades y especialistas de 25 países, Atallah señaló que la capacidad del sector debe medirse también por su respuesta cuando una contingencia altera las condiciones habituales.

El titular de Salud identificó capacidades fundamentales que, a su juicio, no pueden improvisarse durante una crisis: la gobernanza; la información y continuidad digital; y la disponibilidad de suministros e infraestructura resiliente.

Atallah resaltó las medidas adoptadas por su país para anticipar amenazas y coordinar respuestas, entre ellas la creación del Viceministerio de Gestión de Riesgos y Salud Ambiental, encargado de fortalecer las acciones de prevención.

RESILIENCIA SANITARIA REQUIERE IDENTIFICAR RIESGOS

También mencionó la certificación internacional del primer Equipo Médico de Emergencia de República Dominicana y su reciente despliegue en Venezuela como ejemplos de preparación institucional para afrontar situaciones complejas.

El ministro sostuvo que la resiliencia sanitaria requiere identificar previamente los riesgos, establecer responsabilidades, proteger infraestructuras y garantizar la disponibilidad de agua y medicamentos, además de entrenar al personal para mantener la atención.

El encuentro, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se desarrolla del 9 al 11 de septiembre y aborda los desafíos que representan para los sistemas de salud fenómenos como olas de calor extremo, inundaciones, tormentas, sequías, enfermedades transmitidas por vectores y terremotos.

La reunión incluye además debates sobre gobernanza, salud digital, financiamiento, infraestructura y cadenas de suministro, así como ejercicios destinados a definir planes de acción para aumentar la capacidad de actuación en la región.

mar/mpv