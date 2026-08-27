Restauración Casa Aybar inicia con de RD$102.3 millones

El Ministro de Turismo dijo este miércoles 26 de agosto que la idea es convertir la casa en un espacio institucional, cultural y turístico.

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SANTO DOMINGO.- El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados los trabajos de restauración de Casa Aybar, en la Ciudad Colonial, con una inversión de RD$102,288,093, destinada a preservar este histórico inmueble y convertirlo en un espacio institucional, cultural y turístico.

El proyecto contempla la restauración de fachadas, cubiertas, pisos, puertas, ventanas y otros elementos arquitectónicos, además de la corrección de problemas de humedad y filtraciones y el reforzamiento estructural de muros y áreas deterioradas.

También serán renovadas las instalaciones eléctricas, sanitarias y de climatización, así como los sistemas de protección contra incendios. El proyecto incluye, además, la construcción de un edificio complementario que albergará baños públicos y una cafetería.

Casa Aybar contará con oficinas institucionales, servicios culturales y turísticos, boletería, información para visitantes y espacios destinados a exposiciones temporales.

Collado destacó que la obra forma parte del proceso de recuperación de la Ciudad Colonial, principal núcleo histórico y cultural de República Dominicana.

MEJORAS EN LA ATARAZANAS

“Gracias a la transformación extraordinaria que estamos realizando en la Ciudad Colonial, el 13 por ciento de los turistas que llegan al país están visitando este histórico lugar”, afirmó.

Los trabajos también incluyen la reparación de la calle La Atarazanas, donde se encuentra Casa Aybar, con intervención de adoquines, aceras, contenes, escalones y drenaje pluvial.

La obra es supervisada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR).

Collado informó que el Ministerio de Turismo ha invertido cerca de US$10 millones en la Ciudad Colonial, donde se han ejecutado proyectos como el Museo del Mar, la Fortaleza Ozama, el Museo de la Catedral y la Puerta de la Misericordia, además de la intervención de más de 12 iglesias y la construcción de aceras y contenes.

an/am