República Dominicana vence a Cuba debut NORCECA Sub-19

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SAN JOSÉ, Costa Rica. La selección femenina Sub-19 de República Dominicana debutó con una importante victoria al derrotar 3-1 a Cuba (25-19, 25-13, 21-25 y 25-22) en el Campeonato Continental NORCECA Sub-19, torneo que otorga cuatro plazas para el Campeonato Mundial FIVB Sub-19 de 2027.

Con el triunfo, las dominicanas colocaron su récord en 1-0, igualando a Estados Unidos en la cima del Grupo A. Ambos conjuntos se enfrentarán este martes para definir el liderato de la llave.

El equipo dominicano mostró autoridad en los dos primeros parciales, pero Cuba reaccionó en el tercero para prolongar el encuentro y mantuvo la presión en el cuarto set. Sin embargo, las caribeñas supieron responder en los momentos decisivos para asegurar la victoria.

República Dominicana dominó el renglón ofensivo con una ventaja de 50-30 en ataques, mientras que Cuba se impuso en bloqueos (13-9) y servicios (6-5). Las cubanas también cometieron más errores no forzados, cediendo 32 puntos frente a 30 de las dominicanas.

LA OFENSIVA QUISQUEYANA

La ofensiva quisqueyana fue liderada por Rayni Mondesí, quien sumó 23 puntos, seguida por Leandry Almonte con 14. Por Cuba, Amanda Mayor fue la máxima anotadora con 17 unidades, mientras que Yusdely Cabrera agregó 10.

Al concluir el partido, el entrenador dominicano Marcelo Cezarano destacó la dificultad del encuentro y la capacidad de reacción de sus jugadoras.

“Fue un partido muy difícil. Ganamos los dos primeros sets, pero luego el equipo bajó su nivel. Pudimos hacer los ajustes necesarios y al final conseguimos una victoria importante”, señaló.

De su lado, el técnico cubano Enrique Larrazaleta consideró que el partido dejó enseñanzas valiosas para su plantel.

“No pudimos ejecutar el plan que teníamos, pero esta experiencia ayudará a nuestras atletas a manejar mejor la presión en futuras competencias”, expresó.

of-am