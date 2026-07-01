República Dominicana recibirá en julio 41 cruceros turísticos

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HAINA. – La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) destacó el fortalecimiento sostenido del sector cruceros en la República Dominicana, impulsado por las inversiones en infraestructura portuaria que permiten cumplir con los estándares internacionales para la recepción de visitantes en las distintas terminales del país.

El director ejecutivo de APORDOM, Jean Luis Rodríguez, señaló que la actual gestión continúa ejecutando obras estratégicas orientadas al fortalecimiento y modernización del sistema portuario nacional, con impacto directo en el crecimiento del turismo de cruceros.

La entidad resaltó el incremento significativo en la llegada de embarcaciones, al pasar de 143 cruceros en 2020 a 768 en 2025, lo que refleja una tendencia de expansión sostenida del sector.

Para el mes de julio, APORDOM informó la llegada de 41 embarcaciones a distintas terminales del país. La mayor recepción se registrará en Amber Cove, con 18 buques, seguida de Taíno Bay con 11, Port Cabo Rojo con 7 y La Romana con 5.

La institución reiteró que estas proyecciones pueden variar debido a condiciones climáticas o ajustes operativos de las líneas de cruceros, como parte de la dinámica habitual del sector marítimo internacional.

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