RD ratifica su compromiso con la vida en el Código Penal

En un mundo donde el aborto se presenta cada vez más como un derecho incuestionable, la República Dominicana ha dado un paso valiente y coherente con su identidad. Con la promulgación de la Ley 74-25 y la entrada en vigencia del nuevo Código Penal en agosto de 2026, el país reafirma la protección absoluta de la vida humana desde la concepción. Este no es un retroceso, sino un avance en gran medida que prioriza la dignidad de todo ser humano, especialmente de los más vulnerables: los no nacidos.

La historia reciente del debate legislativo dominicano ha evidenciado una lucha intensa donde en su mayoría se ha manifestado la posición provida.

Durante años, grupos minoritarios pro-aborto han pretendido incluir las “tres causales” en el Código Penal: riesgo para la vida de la madre, violación o incesto, y malformaciones graves del feto. Mediante campañas mediáticas buscaron generar la impresión de que la prohibición total era una reliquia arcaica incompatible con los derechos humanos. Sin embargo, el Congreso, respaldado por una fuerte movilización de la sociedad civil, la Iglesia Católica y evangélica, y miles de ciudadanos, rechazó estas excepciones. El resultado es un Código Penal que mantiene el aborto como delito y consagra la inviolabilidad de la vida.

Se podría preguntar ¿por qué esta posición es tan firme?. n La respuesta es sencilla, el pueblo dominicano reconoce la humanidad del no nacido y es justo aclarar que no es una imposición religiosa, sino una verdad científica y filosófica.

Desde el momento de la concepción, el zigoto posee un genoma único, distinto al de la madre, que dirige su desarrollo hacia un ser humano completo. Negar esto es negar la biología básica. Como afirma la ciencia del desarrollo embrionario, el corazón late alrededor de la semana 6, se detectan ondas cerebrales tempranas y, antes de las 12 semanas, ya hay respuestas sensoriales. El aborto interrumpe deliberadamente este proceso de una vida en curso.

Los provida no ignoran el sufrimiento real de las mujeres. Una violación es un crimen atroz que merece toda la justicia y apoyo posible: atención psicológica, protección legal y castigo severo al agresor. Pero convertir al hijo inocente en víctima adicional no restaura la dignidad de la madre; la duplica el dolor. Estudios y testimonios de mujeres que han dado en adopción o criado hijos de violación muestran caminos de sanación y redención, no de eliminación. Del mismo modo, en casos de riesgo para la vida de la madre, la ética médica católica y la práctica actual permiten intervenciones para salvar a la madre (como en embarazos ectópicos), sin intención directa de matar al feto. El principio de doble efecto distingue claramente entre tratar una patología y abortar.

La experiencia de otros países es muy gráfica. Donde se abrieron excepciones limitadas, rápidamente se expandieron al aborto por demanda. En América Latina, países que liberalizaron vieron aumentos en cifras de abortos y debates sobre “salud mental” o “razones socioeconómicas” como justificantes. La República Dominicana, al mantener la línea clara, evita este salto hacia la muerte y obliga a la sociedad a invertir en alternativas: mejores protocolos médicos para embarazos de alto riesgo, redes de apoyo a madres vulnerables, centros de ayuda provida y políticas públicas que promuevan la familia.

Hay quienes argumentan que la prohibición empuja al aborto clandestino y pone en riesgo a las mujeres pero esta argumentación es injustificada. Primero, la mayoría de abortos no son por las tres causales, sino por conveniencia. Además, legalizar no elimina los abortos inseguros; simplemente los normaliza y aumenta el total. La solución real es prevenir embarazos no deseados mediante educación responsable, y una cultura que valore la sexualidad en el contexto del compromiso y la vida.

Desde la perspectiva provida, el aborto no es un asunto de “autonomía corporal” exclusiva de la mujer. El cuerpo del hijo no es una extensión del de la madre; es un ser humano dependiente con derechos propios. La verdadera libertad no incluye el poder de destruir vida inocente. Esto se alinea con la Constitución dominicana y tradiciones jurídicas que protegen la vida. Reformas recientes en la región muestran un resurgimiento provida cuando la sociedad reflexiona sobre los excesos del individualismo posmoderno.

El nuevo Código Penal protege el bien fundamental: la vida. Celebra la valentía de legisladores que resistieron presiones y de activistas provida que organizaron marchas, vigilias, campañas educativas y oración. Muestra que una nación mayoritariamente cristiana puede priorizar valores trascendentes sobre modas ideológicas globales.

Mirando al futuro, el desafío es implementar este marco con compasión. Se necesitan más casas de acogida para madres en crisis, programas de adopción ágiles, apoyo integral a víctimas de violación y familias con hijos con discapacidades.

Ser provida es afirmar que toda vida tiene valor intrínseco, independientemente de su tamaño, ubicación, grado de desarrollo o circunstancias. El niño no nacido no es un “tejido” ni un “problema”; es un hijo, un hermano, un ciudadano en potencia, un dominicano o dominicana.

La República Dominicana, al ratificar esto en su Código Penal, envía un mensaje al mundo: la civilización se mide por cómo protege a los más débiles.

Que este triunfo inspire a continuar defendiendo la vida con verdad, amor y perseverancia. Porque donde se protege la vida desde su inicio, se construye una sociedad más justa para todos.

En este momento histórico, las palabras recientes del Papa León XIV resuenan con fuerza y claridad como un faro moral para la humanidad: “Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural”. El Pontífice ha recordado con contundencia que la defensa de la vida no es una cuestión parcial ni un interés confesional exclusivo, sino “una meta de civilización”. Cuando se oscurece esta certeza fundamental, los más vulnerables, el niño no nacido, el enfermo, el anciano, se convierten en las primeras víctimas.

No olvidemos que la grandeza moral de una sociedad se mide por su capacidad de acompañar y proteger a los más frágiles, rechazando cualquier práctica que niegue el don sagrado de la vida.

Que esta enseñanza del Papa Leon XIV aunado con el maravilloso reciente mensaje provida dado por el Episcopado Dominicano en pleno impulse a la República Dominicana y a todo el continente a mantenerse firmes en la protección absoluta de la vida, construyendo un futuro donde ninguna vida sea descartada. ¡Que viva la vida! ¡Que viva la Republica Dominicana! ¡Dios, Patria y Libertad!

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