República Dominicana envía ayuda humanitaria a Venezuela

SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano envió un cargamento de ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por el terremoto en Venezuela, como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026.
La ayuda fue embarcada en el buque K MARINE V, que zarpó desde el puerto de Haina con toneladas de alimentos no perecederos, productos de hidratación y medicamentos para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.
El envío es resultado de un esfuerzo coordinado entre instituciones del Estado, el sector privado, medios de comunicación y la sociedad civil. Unió la solidaridad de miles de dominicanos y de venezolanos residentes en el país.
Los alimentos, productos de hidratación y artículos de primera necesidad se recibieron en el centro de acopio del Gobierno en la Base Naval 27 de Febrero, en San Soucí. Los medicamentos se concentraron, clasificaron y prepararon en la Base Aérea de San Isidro, bajo supervisión de personal médico militar.
El cargamento incluye donaciones de los centros de acopio del Grupo Rannik y el centro comercial Sambil, que tuvieron una gran respuesta de empresas, instituciones y ciudadanos. También suma los insumos recolectados en el Radioteletón “Hoy por Venezuela”, organizado por CERTV y transmitido en cadena nacional por el Canal 4, con apoyo de varios medios dominicanos. La jornada reunió toneladas de alimentos, productos esenciales e insumos médicos.
El Ministerio de Defensa agradeció a todas las instituciones públicas, empresas, organizaciones comunitarias, medios y ciudadanos que hicieron posible el envío. Destacó la respuesta como muestra del espíritu solidario del pueblo dominicano. Reconoció de forma especial el respaldo del Grupo Rannik, Sambil y CERTV, cuyas iniciativas ampliaron la recepción y organización de donaciones.
Que gobierno es este !
Los pobres todos solo comen una comida todos los días por el cost y ellos el prm enviando comida a otro país y aqui Levantine el Diablo !
wao yo e visto comentario desasertado en esta pajina pero uste se gano el soberano habria que ver que clase de ser humano eres y que corazon tan podrido hay que tener para desir algo asi
🇨🇳 El presidente Xi Jinping afirmó que el Partido Comunista de China se ha consolidado como una de las fuerzas políticas con mayor influencia en la gobernanza mundial, desempeñando un papel decisivo en la transformación del gigante asiático en una potencia moderna.
Terrible noticia para aquellos que, como a China no pueden bloquearla, dicen que China no es comunista.
Sí funciona el comunismo? El bloqueo y China son las pruebas.
EXCELENTE…HAY QUE AYUDAR A NUESTROS HERMANOS VENEZOLANOS