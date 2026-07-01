República Dominicana envía ayuda humanitaria a Venezuela

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano envió un cargamento de ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por el terremoto en Venezuela, como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026.

La ayuda fue embarcada en el buque K MARINE V, que zarpó desde el puerto de Haina con toneladas de alimentos no perecederos, productos de hidratación y medicamentos para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

El envío es resultado de un esfuerzo coordinado entre instituciones del Estado, el sector privado, medios de comunicación y la sociedad civil. Unió la solidaridad de miles de dominicanos y de venezolanos residentes en el país.

Los alimentos, productos de hidratación y artículos de primera necesidad se recibieron en el centro de acopio del Gobierno en la Base Naval 27 de Febrero, en San Soucí. Los medicamentos se concentraron, clasificaron y prepararon en la Base Aérea de San Isidro, bajo supervisión de personal médico militar.

El cargamento incluye donaciones de los centros de acopio del Grupo Rannik y el centro comercial Sambil, que tuvieron una gran respuesta de empresas, instituciones y ciudadanos. También suma los insumos recolectados en el Radioteletón “Hoy por Venezuela”, organizado por CERTV y transmitido en cadena nacional por el Canal 4, con apoyo de varios medios dominicanos. La jornada reunió toneladas de alimentos, productos esenciales e insumos médicos.

El Ministerio de Defensa agradeció a todas las instituciones públicas, empresas, organizaciones comunitarias, medios y ciudadanos que hicieron posible el envío. Destacó la respuesta como muestra del espíritu solidario del pueblo dominicano. Reconoció de forma especial el respaldo del Grupo Rannik, Sambil y CERTV, cuyas iniciativas ampliaron la recepción y organización de donaciones.