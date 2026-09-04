República Dominicana destaca avances lucha contra corrupción

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VIENA, Austria.– La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, destacó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los avances de la República Dominicana en la prevención y persecución de la corrupción, el fortalecimiento del marco jurídico y la recuperación de activos.

Ortiz Bosch habló durante la continuación del 17.º período de sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, donde presentó un balance de las acciones desarrolladas por el país para cumplir con los compromisos establecidos en ese instrumento internacional.

La funcionaria afirmó que la República Dominicana ha asumido la aplicación de la Convención como parte de una estrategia vinculada al desarrollo económico, el fortalecimiento institucional y la consolidación democrática.

Sostuvo que la lucha contra la corrupción debe ser entendida como una inversión para el desarrollo nacional y no como un gasto, debido a su impacto en el crecimiento económico y la calidad de las instituciones.

AVANCES LEGALES Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

Ortiz Bosch resaltó el fortalecimiento del marco jurídico dominicano, con la adopción de instrumentos como el Código Penal, la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y la Ley de Extinción de Dominio.

También destacó los mecanismos puestos en marcha para la recuperación de activos y señaló que existen más de nueve procesos judiciales relacionados con casos de corrupción que se encuentran en los tribunales.

La directora de la DIGEIG explicó que el país mantiene además los procesos de evaluación sobre la implementación de la Convención y valoró el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los Estados miembros.

CORRUPCIÓN Y DESARROLLO

Durante su intervención, Ortiz Bosch planteó que las políticas de prevención y persecución de la corrupción deben ser evaluadas también por su impacto económico y social.

En ese contexto, hizo referencia al crecimiento de la inversión y las exportaciones, así como al fortalecimiento democrático y a las reformas legales impulsadas para cumplir los compromisos internacionales asumidos por el país.

Asimismo, defendió la necesidad de que los organismos de control puedan ejercer sus funciones de fiscalización sobre las administraciones públicas en ejercicio, como mecanismo para fortalecer la transparencia y prevenir actos de corrupción.

Al finalizar su participación, la funcionaria destacó la importancia de mantener la cooperación internacional y los esfuerzos nacionales contra la corrupción, al considerar que este fenómeno está relacionado con desafíos como la migración, el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la consolidación democrática.

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