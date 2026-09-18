República Dominicana buscará ante Egipto ascenso Copa Davis

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- República Dominicana buscará este viernes y sábado ante Egipto el ascenso al Grupo I Mundial de la Copa Davis, en una serie que tendrá como escenario las instalaciones del Centro Español de Santiago.

La ciudad de Santiago acogerá por cuarta ocasión esta competición internacional, organizada por la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis), la Asociación de Tenis de Santiago (Asotesa) y la Federación Internacional de Tenis (ITF).

La serie se disputará los días 18 y 19 de septiembre y, en caso de que República Dominicana consiga la victoria, avanzará al Grupo I Mundial, cuya actividad está prevista para febrero de 2027.

En el ranking de la Copa Davis de la ITF, República Dominicana ocupa el puesto 63, mientras Egipto figura en la posición 44.

EQUIPO DOMINICANO

El seleccionado dominicano estará integrado por Nick Hardt, Peter Bertran, Roberto Cid, Enmanuel Muñoz y Alejandro Gandini, bajo la dirección del capitán Jhonny Berrido.

Durante la presentación de la serie, Gustavo Gómez, presidente de Asotesa, destacó la importancia de que Santiago vuelva a ser sede de la Copa Davis y recordó los anteriores enfrentamientos celebrados en la ciudad ante Jamaica, México y Colombia.

Gómez resaltó que República Dominicana logró victorias frente a Jamaica y México, resultado este último que permitió al país ascender del Grupo II al Grupo I.

RESPALDO INSTITUCIONAL

En la actividad también participaron Rafael García, en representación de Banreservas; Juan Lendoiro, presidente del Centro Español; Euler Antonio Veloz, director de Deportes de esa institución, y Pappy Pérez, director de Deportes del Ayuntamiento de Santiago.

La serie cuenta con el respaldo de Banreservas, la Alcaldía de Santiago, Corporación Zona Franca Santiago, Aeropuerto Internacional del Cibao, Cementos Panam, Banco Santa Cruz, Seaboard Energía Limpia, El Nuevo Diario, Ekatex, Agua Xtra, Rihelandia Parque Diversiones, Fruggies y Residence Inn Santiago.