El Millón derrota a Bameso en el Baloncesto Superior del DN

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SANTO DOMINGO.- Kerry Richardson encestó 20 puntos para liderar la ofensiva de El Millón, que derrotó 79-74 al conjunto de Bameso en la continuación del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional.

Richardson fue la principal figura ofensiva de El Millón, que logró imponer su ritmo de juego para conseguir una importante victoria ante Bameso.

El encuentro se mantuvo cerrado durante gran parte de la jornada, pero El Millón encontró las respuestas necesarias en los minutos decisivos para preservar la ventaja y llevarse el triunfo por cinco puntos.

La ofensiva de Richardson resultó determinante para el conjunto de El Millón, que mostró capacidad para responder a los intentos de Bameso de acercarse en el marcador.

Con el resultado, El Millón suma una victoria importante en sus aspiraciones dentro del torneo, mientras Bameso deberá buscar recuperarse en sus próximos compromisos.

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