EDENORTE trabaja en atender necesidades energía Montecristi

Encuentro este jueves de Edenorte y autoridades de Montecristi.

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MONTECRISTI.– Ejecutivos de EDENORTE Dominicana sostuvieron un encuentro de trabajo con autoridades provinciales, municipales, legislativas, policiales y representantes comunitarios de Montecristi, con el propósito de identificar las principales necesidades eléctricas de la provincia y coordinar respuestas oportunas.

La reunión estuvo encabezada por la gobernadora Leissa Cruz y Gregorio Contreras, asistente técnico de Administración de la Gerencia General de EDENORTE. Participaron diputados, alcaldes, directores distritales, representantes de ayuntamientos y dirigentes comunitarios.

AUTORIDADES EXPONEN NECESIDADES

Durante el encuentro, los participantes expusieron las dificultades que afectan a sus comunidades, entre ellas la instalación y reparación de luminarias, ampliación de redes eléctricas, colocación de transformadores, corrección de fluctuaciones de voltaje y sustitución o intervención de postes en condiciones de riesgo.

También fueron planteadas necesidades relacionadas con la calidad del suministro, mantenimiento de las infraestructuras y fortalecimiento del alumbrado público en distintos sectores.

Contreras respondió las inquietudes y explicó los procedimientos para canalizar formalmente las solicitudes. Asimismo, informó sobre los compromisos asumidos por EDENORTE para evaluar los requerimientos y establecer las prioridades de intervención.

EDENORTE REAFIRMA COMPROMISO

El ejecutivo destacó que la empresa mantiene un acercamiento permanente con autoridades, gobiernos locales y organizaciones comunitarias para conocer directamente las situaciones que afectan a cada territorio.

“Desde EDENORTE estamos comprometidos con brindar un servicio de calidad, trabajando de la mano con las autoridades de cada provincia”, expresó Contreras.

Previamente, ejecutivos de la empresa se reunieron con el diputado Rosendy Polanco y representantes comunitarios de Guayubín, en el Club Comunitario El Pocito, donde también fueron abordadas necesidades eléctricas y se acordó evaluar las solicitudes mediante los levantamientos técnicos correspondientes.

La empresa informó que continuará desarrollando estos encuentros para fortalecer la comunicación con las comunidades y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad, seguridad y eficiencia del servicio eléctrico en su zona de concesión.

an/am