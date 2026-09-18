Mauricio Báez vuelve a castigar a San Carlos en el TBS Distrito

SANTO DOMINGO.- El Club Mauricio Báez extendió su dominio sobre San Carlos en el 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026), al imponerse nuevamente y mantener su buen desempeño en la actual edición del campeonato.

El conjunto mauriciano volvió a mostrar consistencia en ambos lados de la cancha para superar a San Carlos, que intentó mantenerse en competencia durante el desarrollo del encuentro.

La victoria permitió a Mauricio Báez continuar sumando resultados positivos en el certamen, mientras San Carlos tendrá que buscar una reacción en sus próximos compromisos.

MAURICIO BÁEZ MANTIENE EL RITMO

El equipo ganador aprovechó su producción ofensiva y su trabajo defensivo para controlar los principales momentos del partido y terminar imponiendo su juego.

Mauricio Báez, uno de los clubes de mayor tradición en el baloncesto distrital, continúa como protagonista del torneo, que celebra este año su edición número 50.

COMPETENCIA DISTRITAL

El TBS del Distrito Nacional reúne a los principales clubes de la capital en una temporada especial por la celebración de sus cinco décadas de historia.

La competición continúa con una intensa programación en la que los equipos buscan avanzar en la clasificación y alcanzar las instancias decisivas del campeonato.