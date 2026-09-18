JCE y sectores de Santiago se unen para ampliar cedulación

El encuentro, este 17 de septiembre, estuvo encabezado por el miembro titular del Pleno, Samir Chami Isa.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Junta Central Electoral (JCE) y representantes de los sectores político, comunitario, social, empresarial, profesional, religioso, estudiantil y choferil acordaron unir esfuerzos para ampliar el proceso de cedulación en el distrito municipal Santiago Oeste (Cienfuegos), provincia Santiago.

El acuerdo surgió durante un encuentro encabezado por el miembro titular del Pleno de la JCE, Samir Chami Isa, quien explicó que unas 75 mil personas deben obtener el nuevo documento de identidad y electoral en esa demarcación.

48 MIL PERSONAS PENDIENTES

De acuerdo con los datos ofrecidos por Chami Isa, hasta el momento unas 27 mil personas han completado el proceso de cedulación, por lo que permanecen pendientes alrededor de 48 mil ciudadanos.

Ante esta situación, la JCE y el liderazgo de Santiago Oeste coordinarán distintas estrategias dirigidas a acercar información a la población y facilitar el acceso al proceso para quienes todavía no han obtenido el nuevo documento.

CAMPAÑAS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Entre las acciones previstas figuran campañas de información y motivación mediante publicidad y perifoneo, además de la integración de líderes comunitarios, políticos, religiosos, comerciales y de otros sectores para promover la participación ciudadana.

Durante el encuentro participaron, entre otros, Hipólito Martínez, del Comité Santiago Oeste Municipio; Radhamés Gómez, de la Asociación para el Desarrollo Comunidad Unida; el regidor Odalis Tejada, de la Fuerza del Pueblo; Agustín Torres; Aníbal Peralta; la vicealcaldesa Arisleyda Lantigua; Carmen González; José Jáquez, secretario municipal, y la regidora Ana María Lecler.

También asistieron representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Asociación de Comerciantes y Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Chami Isa destacó la disposición del liderazgo local y manifestó su impresión por el nivel de desarrollo alcanzado por Santiago Oeste.

an/am