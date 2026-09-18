Asegura en visita NY recibirá mayor respaldo desde la fundación FP

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NUEVA YORK.- En su visita a Nueva York, el presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, recibirá el respaldo más contundente desde la fundación de ese partido, aseguró Gregorio Morrobel, vicesecretario de la Secretaría General de esa entidad.

«Existe un clima de desesperación entre los dominicanos que buscan una salida al gobierno del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), una gestión deficiente que ha sumido al país en frustración y desolación», afirmó.

En ese sentido, mencionó el retorno de los apagones con interrupciones de más de ocho horas, en contraste con los circuitos 24/7 que, según dijo, funcionaban en la mayoría de barrios y ciudades durante su gestión.

También refirió el deterioro del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, el desabastecimiento de medicamentos de alto costo que deja sin protección a los pacientes más vulnerables y el riesgo que esto representa para enfermos en estado terminal.

En materia de transporte, describió la situación como catastrófica, aludiendo al deterioro progresivo del Metro de Santo Domingo, con más de ocho averías registradas en lo que va de año y evacuaciones de vagones, y a la inoperatividad de la mayoría de las escaleras eléctricas.

ECONOMÍA E INSEGURIDAD

Morrobel se refirió además al encarecimiento de los productos de primera necesidad, a la falta de oportunidades de primer empleo para los jóvenes y al aumento de la inseguridad ciudadana, que —sostuvo— impide a la población transitar con tranquilidad.

«Todo ese conjunto de problemas que este gobierno le ha creado al país arroja un solo resultado: los dominicanos están desesperados por procurar el regreso de Leonel Fernández al poder», expresó.

AGENDA LF EN EU

Indicó que la gira tiene un propósito definido: interactuar de forma directa con los electores, escuchar sus necesidades y aspiraciones, e incorporarlas al programa de gobierno que la Fuerza del Pueblo presentará próximamente.

De acuerdo con Morrobel, el expresidente agotará una amplia agenda que incluye encuentros y juramentaciones de nuevos miembros en distintas demarcaciones, así como reuniones con jóvenes en Miami, Washington, Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York. Además, participará en actividades de carácter académico, entre ellas el Foro Global.

Finalmente, en su condición de responsable político para el exterior, reiteró el llamado a respaldar de forma masiva a Fernández en cada una de las actividades de esta visita, por considerarlo la única vía para superar la difícil situación que atraviesa el país.