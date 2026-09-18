Anuncian Semana Dominicana en Francia del 17 al 22 octubre

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PARÍS.- La Embajada de la República Dominicana en Francia, ProDominicana y la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana (CCIFD) anunciaron el lanzamiento oficial de la Semana Dominicana en Francia (SD26), que se celebrará en París del 17 al 22 de octubre de 2026, en coincidencia con SIAL París 2026, el principal salón mundial del sector agroalimentario, en Paris Nord Villepinte.

SD26 es una plataforma de promoción comercial y de inversión entre la República Dominicana y Francia que se inscribe en la continuidad de las visitas del presidente Luis Abinader a Francia y de sus encuentros con el presidente Emmanuel Macron.

La programación combina tres ejes: diplomacia económica y comercial, diálogo político y parlamentario, y diplomacia cultural.

El programa comercial incluye tres actividades sectoriales con conferencias magistrales, paneles público-privados y espacios de networking de alto nivel:

– República Dominicana: plataforma estratégica en el Caribe (zonas francas, manufactura, logística e inversión), en el anfiteatro de Business France, seguido de encuentros de negocios B2B;

– Luz Verde: energías renovables e inversión, en el Sindicato de Energías Renovables (SER); y

– República Dominicana Digital: nuevas tecnologías, fintech y ciberseguridad, en Onepoint Live Paris.

A ello se suman reuniones B2B, un programa de compradores y exportadores del sector alimentario en el SIAL y el pabellón de ProDominicana en la feria.

DELEGACIÓN OFICIAL

La delegación gubernamental estará encabezada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Ministerio de Energía y Minas y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), con la participación del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

El programa contempla además una visita parlamentaria a la Asamblea Nacional francesa, sesiones de trabajo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura, la inauguración de la exposición «Los mundos dominicanos de José Castillo» en la Maison de l’Amérique Latine y el lanzamiento del Programa de Residencias Artísticas República Dominicana X Cité Internationale des Arts.