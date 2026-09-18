Miderec inicia construcción de siete multiusos en la región Sur

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) inició los trabajos de construcción de siete instalaciones multiusos en distintas comunidades de la región Sur del país, como parte de un programa destinado a ampliar y mejorar los espacios disponibles para la práctica deportiva.

Las obras permitirán dotar a varias localidades de escenarios adecuados para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias, con el propósito de favorecer la integración de niños, jóvenes y adultos.

MÁS ESPACIOS PARA EL DEPORTE

El proyecto forma parte de las acciones impulsadas por Miderec para fortalecer la infraestructura deportiva nacional y acercar instalaciones modernas a las comunidades que requieren nuevos espacios para la práctica de diferentes disciplinas.

Los multiusos estarán concebidos para acoger diversas actividades deportivas y eventos comunitarios, contribuyendo al desarrollo del deporte en la región Sur.

IMPULSO A LAS COMUNIDADES

Con el inicio de estos trabajos, Miderec procura ampliar la oferta de instalaciones deportivas y crear condiciones que faciliten la participación de la población en actividades físicas y recreativas.

Las nuevas obras también buscan convertirse en puntos de encuentro para las comunidades beneficiadas y servir de apoyo al desarrollo de nuevos talentos deportivos en la zona.

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