NY: Es dominicano joven hallado muerto en chimenea

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NUEVA YORK.- Como Matthew Collado, de 29 años y de origen dominicano, fue identificado el cuerpo en avanzado estado de descomposición encontrado en junio dentro de la chimenea de una escuela pública de Queens.

Los restos fueron localizados el pasado 30 de junio en la escuela P.S./I.S. 113 Anthony J. Pranzo, en Glendale, luego de que un exterminador acudiera al plantel para investigar un fuerte olor que emanaba del lugar, según informó el New York Daily News.

La Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York confirmó la identidad aproximadamente un mes después del hallazgo. La causa y manera de la muerte permanecen pendientes de investigación adicional.

Sophia Wood, madre de Collado, dijo al Daily News que no sabía nada de su hijo desde el día anterior al Día de las Madres, cuando él le comunicó que visitaría a su abuela en un hogar de ancianos.

Collado nunca llegó a la cita. Tras su ausencia, la familia colocó carteles con su fotografía en distintos sectores de Queens e inició su búsqueda.

Según Wood, su hijo fue visto por última vez en imágenes de vigilancia cuando salió de su apartamento en Jamaica, Queens, alrededor de las 3:22 de la madrugada del 9 de mayo.

CUESTIONAN CIRCUNSTANCIAS

La familia asegura que aún desconoce cómo Collado terminó dentro de la chimenea. Wood dijo que planea contratar a un investigador privado ante la falta de respuestas.

«No quiero especular ni señalar a nadie. Quiero hechos y precisión», declaró al periódico.

Wood cuestionó que su hijo pudiera haber ingresado voluntariamente a la chimenea, al señalar que tenía miedo a las alturas y aversión al fuego y al humo, un escenario que no coincide con su personalidad.

Collado creció en East Elmhurst, Queens, y tenía aspiraciones musicales bajo el nombre artístico A.K. Nash, con canciones publicadas en SoundCloud. Su madre dijo que ahora escucha esos temas para volver a escuchar su voz.

Antes de desaparecer, se preparaba para iniciar un nuevo empleo como asistente residencial en un refugio administrado por la organización Breaking Ground.

HALLAZGO DURANTE VACACIONES

El cuerpo fue descubierto cuando un conserje solicitó la presencia de un exterminador por el mal olor. El trabajador abrió un compartimiento relacionado con la chimenea, encontró primero un zapato y posteriormente un pie en el interior, de acuerdo con el relato del Daily News.

Para entonces, la escuela permanecía cerrada por vacaciones de verano y en proceso de renovación. Residentes y estudiantes habían reportado un olor desagradable en el área desde semanas antes.

El Departamento de Policía de Nueva York mantiene abierta la investigación para determinar cómo Collado llegó hasta la chimenea y qué ocurrió antes de su muerte.