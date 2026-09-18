Los Caimanes del Sur: franquicia que representó el sur en Lidom

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SAN CRISTÓBAL.- Los Caimanes del Sur forman parte de la historia de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) como una franquicia que representó a San Cristóbal y que, con el paso de los años, terminó desapareciendo del principal circuito profesional de béisbol del país.

La presencia de los Caimanes permitió a San Cristóbal contar con representación en el béisbol profesional dominicano y convirtió a la provincia sureña en escenario de una etapa importante para la pelota nacional.

UNA FRANQUICIA CON IDENTIDAD PROPIA

Los Caimanes del Sur compitieron en la liga dominicana durante una época en la que varias franquicias buscaban consolidarse fuera de los principales mercados tradicionales del béisbol profesional.

El equipo generó identificación entre los aficionados de San Cristóbal y comunidades cercanas, que encontraron en la franquicia un motivo adicional para respaldar el deporte profesional en la provincia.

EL FINAL DE LOS CAIMANES

Sin embargo, la permanencia de la franquicia en la LIDOM no logró consolidarse a largo plazo. Los Caimanes del Sur dejaron de participar en el campeonato profesional, poniendo fin a su presencia en la liga y dejando a San Cristóbal sin representación propia en el circuito.

La desaparición del conjunto forma parte de los distintos procesos de expansión, transformación y reestructuración que ha experimentado el béisbol profesional dominicano a lo largo de su historia.

UN RECUERDO EN LA PELOTA DOMINICANA

Aunque ya no existe como franquicia activa, el nombre de los Caimanes del Sur permanece ligado a la memoria deportiva de San Cristóbal y a una etapa de la LIDOM en la que distintas provincias aspiraban a tener un equipo propio en el béisbol profesional.

La historia de los Caimanes representa, además, un capítulo de la evolución de la pelota dominicana y del esfuerzo por llevar el béisbol profesional a nuevos territorios del país.

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