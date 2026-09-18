SMA Group recibe en Tailandia reconocimiento de TikTok LIVE

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SANTO DOMINGO.- La presencia dominicana en la industria global de creadores digitales sumó un nuevo capítulo en Bangkok, Tailandia, donde SMA Group recibió un reconocimiento de TikTok LIVE por su aporte al crecimiento de la comunidad de creadores.

La distinción fue recibida por Sebastián Cruz, cofundador de SMA Group y representante de la agencia dominicana durante el TikTok LIVE Creator Networks Global Summit 2026, celebrado los días 15 y 16 de septiembre en el Queen Sirikit National Convention Center.

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS TRANSMISIONES EN VIVO

La cumbre, presentada por TikTok LIVE como su primer encuentro global dedicado a las Creator Networks, reunió a representantes de la plataforma, líderes de redes de creadores, socios estratégicos y profesionales de distintos mercados.

Bajo el tema “The Professionalization of LIVE”, el evento abordó la transformación de las transmisiones en vivo y su evolución hacia modelos más profesionales, escalables y sostenibles.

La agenda incluyó conferencias, paneles, casos de estudio y reuniones especializadas sobre crecimiento de creadores, innovación de contenidos, inteligencia artificial, monetización, gaming, música, Virtual LIVE y expansión hacia nuevos mercados.

NUEVAS HERRAMIENTAS Y ALCANCE GLOBAL

Durante el encuentro, TikTok LIVE presentó nuevas herramientas para fortalecer la operación de las Creator Networks, entre ellas LIVE Bax, un asistente basado en inteligencia artificial e integrado a TikTok LIVE Backstage para apoyar procesos de gestión y análisis.

La plataforma informó que su ecosistema reúne más de 21,000 Creator Networks, que respaldan aproximadamente a 4.7 millones de creadores LIVE en todo el mundo.

PUENTE PARA EL TALENTO DOMINICANO

Para SMA Group, el reconocimiento representa una validación del trabajo desarrollado en República Dominicana para acompañar, formar y profesionalizar a creadores digitales.

“Este reconocimiento nos motiva a seguir trabajando por el crecimiento y la profesionalización de nuestra comunidad de creadores”, expresó Cruz.

La participación también permitió a la delegación dominicana conocer nuevas prácticas y herramientas, así como establecer vínculos internacionales que podrían contribuir a fortalecer la conexión del talento local con la creciente economía global de creadores.

an/am