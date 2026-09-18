Frente Amplio rechaza pedido EU derogar decreto sobre arroz

María Teresa Cabrera, presidenta de la organización, advirtió este 17 de septiembre que el arroz no puede ser tratado como un producto cualquiera.

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SANTO DOMINGO.- El Frente Amplio rechazó la solicitud de Estados Unidos a República Dominicana para derogar el Decreto 693-24, que establece aranceles de hasta 99 % para proteger la producción nacional de arroz.

La presidenta de la organización, María Teresa Cabrera, afirmó que el arroz no puede ser tratado como una mercancía cualquiera por su importancia en la alimentación de la población y su peso dentro de la estructura productiva nacional.

DEFENSA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Cabrera señaló que la actividad arrocera articula a más de 30,000 productores y genera unos 80,000 empleos directos y más de 50,000 indirectos, además de involucrar a factorías, trabajadores agrícolas, transportistas, proveedores, servicios financieros, almacenamiento y comercialización.

“No estamos hablando simplemente de una discusión arancelaria. Estamos hablando de defender una estructura productiva que genera empleos, dinamiza las economías rurales y garantiza al país una capacidad fundamental para producir sus propios alimentos”, sostuvo.

PRECIO Y COMPETITIVIDAD

La dirigente cuestionó que una reducción de los aranceles se traduzca automáticamente en menores precios para los consumidores, debido a que estos también dependen de factores como los precios internacionales, fletes, seguros, tipo de cambio, costos portuarios, procesamiento y distribución.

Asimismo, advirtió que los productores dominicanos compiten con agricultores estadounidenses que reciben distintos mecanismos de apoyo público.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Cabrera consideró que aumentar la dependencia de las importaciones expone al país a conflictos internacionales, fenómenos climáticos, interrupciones logísticas, restricciones a las exportaciones y fluctuaciones cambiarias.

El Frente Amplio se opuso a derogar el Decreto 693-24 y propuso acompañar la protección arancelaria con una política de modernización del sector, mecanización, investigación, financiamiento, infraestructura, almacenamiento, eficiencia en el uso del agua y fortalecimiento tecnológico.

“Defender el Decreto 693-24 no significa defender el atraso. Necesitamos proteger la producción nacional mientras modernizamos aceleradamente el sector”, concluyó Cabrera.

an/am