Punta Catalina atribuye gastos a mantenimiento de sus unidades

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SANTO DOMINGO.- La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) informó que el aumento de sus gastos operativos durante el primer semestre de 2026 respondió principalmente a trabajos de mantenimiento y reparación necesarios para preservar la confiabilidad de sus unidades.

Los gastos operativos pasaron de 16.3 millones de dólares en el primer semestre de 2025 a 32.6 millones en igual período de 2026. La empresa explicó que el incremento obedeció a la concentración temporal de trabajos especializados realizados entre marzo y junio, y no a un aumento ordinario de sus costos de operación.

MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

La partida de materiales y servicios aumentó de 2.8 millones a 17.6 millones de dólares, de los cuales 12.8 millones correspondieron a trabajos que requerían mantener las unidades fuera de operación.

Entre las principales intervenciones figuran el reemplazo de carretes y tuberías de calderas, por 5.9 millones de dólares, y la reparación de tubos y paredes de la caldera de la unidad uno, por 2.6 millones.

También se destinaron 2.1 millones de dólares a reparaciones de maquinarias y equipos menores, mientras que otros recursos fueron utilizados en inspecciones de molinos, instalación de andamios y servicios técnicos.

PRODUCCIÓN Y MARGEN COMERCIAL

Punta Catalina produjo 1,812 gigavatios-hora (GWh) durante los primeros seis meses de 2026, frente a 2,310 GWh en igual período de 2025, para una reducción de 19 %.

EGEPC atribuyó la caída principalmente a una restricción activa en la caldera de la unidad uno, que limitó su capacidad a 300 megavatios, frente a los 360 megavatios del año anterior.

No obstante, la empresa indicó que su margen comercial aumentó 6.2 %, de 12.57 a 13.35 centavos de dólar por kilovatio-hora.

El precio del combustible disminuyó 18 %, de 94.25 a 77 dólares por tonelada, reducción que fue trasladada al precio de venta de la energía.

El gasto de personal aumentó unos 550,000 dólares, debido a ajustes salariales, provisiones laborales y contratación temporal para las jornadas de mantenimiento.

an/am