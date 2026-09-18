Un nuevo billete de 200 pesos circulará el 21 de septiembre

A través de un comunicado, el banco emisor explicó que este billete contiene las mismas características de seguridad de los billetes de 200 pesos dominicanos actualmente en circulación, «los cuales mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas».

El billete lleva impresa la imagen del patricio Juan Pablo Duarte, que se hace visible al exponer el billete al trasluz, acompañado a la derecha del valor de la denominación «200» de forma horizontal, detalló el banco emisor.

Las medidas de seguridad se completan con pequeñas líneas invertidas que conforman un grabado con las iniciales BCRD.