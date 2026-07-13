República Dominicana busca la medalla bronce NORCECA U-21

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COLUMBUS, Ohio (EE. UU.).– La selección femenina Sub-21 de Canadá avanzó a la final de la Copa Panamericana NORCECA U-21 de Voleibol 2026 tras imponerse con autoridad 3-0 (25-8, 25-14 y 25-22) sobre la República Dominicana en la primera semifinal del torneo, disputada en el Covelli Center de Columbus, Ohio.

Con un juego sólido en ataque, defensa y bloqueo, las canadienses dominaron ampliamente los dos primeros parciales, neutralizando la ofensiva dominicana y capitalizando los errores de sus rivales.

El conjunto caribeño mostró una mejor versión en el tercer set, donde logró mantenerse en la pelea y alternó la ventaja en el marcador durante varios pasajes del encuentro. Sin embargo, Canadá recuperó el control en la recta final para sellar el triunfo en tres parciales.

La ofensiva canadiense fue encabezada por Logan King, quien sumó 16 puntos, respaldada por Eloide Lalonde con 11 unidades y Carmen Waye con ocho.

Por la República Dominicana, Rayni Mondesí fue la mejor anotadora con 10 puntos, mientras que Victoria Filpo aportó cuatro.

Canadá disputará la final este domingo a las 7:00 de la noche frente al ganador de la segunda semifinal entre México y Estados Unidos.

En tanto, la selección dominicana buscará la medalla de bronce ese mismo domingo, a las 5:00 de la tarde, ante el conjunto que resulte derrotado en el duelo entre mexicanas y estadounidenses.

of-am