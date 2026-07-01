Renuncia aspiración PRM, dice proceso está «preconcebido»

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SANTO DOMINGO. – El diputado por La Romana, Eugenio Cedeño, anunció su renuncia a sus aspiraciones a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por considerar que el proceso interno para elegir a las nuevas autoridades ya tiene un resultado definido y no cuenta con el respaldo de las bases de la organización.

El legislador afirmó que la modalidad de votación prevista para la convención del próximo 2 de agosto concentra la decisión en un reducido grupo de dirigentes, restando participación a la militancia.

CUESTIONA EL MÉTODO DE ELECCIÓN

Cedeño sostuvo que el mecanismo establecido para escoger a las autoridades del PRM debilita la democracia interna del partido y, además, contraviene los estatutos de la organización, la Constitución de la República y la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

«Retiro mis aspiraciones porque no voy a participar para legitimar un proceso que, desde su origen, denuncié que vulnera las normas estatutarias, la Constitución y la Ley 33-18 de Partidos Políticos», expresó.

Asimismo, aseguró que el candidato que ocupará la Secretaría General ya fue previamente seleccionado.

DESCARTA RECURRIR A LOS TRIBUNALES

A pesar de sus críticas, el dirigente oficialista afirmó que no acudirá a los tribunales para impugnar el proceso, al entender que la unidad del PRM debe prevalecer sobre sus intereses personales.

«No accionaré contra el partido; me sentaré, como dice la canción de Roberto Carlos: ‘Aquí sentado a la vera del camino, esperando que regreses'», manifestó durante una entrevista concedida al comunicador Kalil Michel.

REITERA SU COMPROMISO CON EL PRM

Cedeño, reconocido por su postura crítica dentro del oficialismo, explicó que su decisión responde exclusivamente a su desacuerdo con el método de selección de las autoridades partidarias y no representa un alejamiento de las filas del PRM.

an/am