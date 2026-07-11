Remodelado Pabellón de Judo acogerá competencias JCC 2026

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SANTO DOMINGO.- El presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, José P. Monegro, anunció que las competencias de judo de la cita regional se celebrarán en la remodelada Casa Nacional del Judo, ubicada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El anuncio fue realizado durante el acto de reinauguración de la instalación deportiva, remozada como parte del programa de preparación de los Juegos, que se desarrollarán en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

Los trabajos de rehabilitación fueron ejecutados a través del Fideicomiso Filantrópico de los Juegos Santo Domingo 2026, con una inversión de 70 millones de pesos, informó el ingeniero Gilberto Cruz Herasme, presidente de la firma CH Imagen y Proyectos, responsable de la obra.

Monegro destacó que el pabellón cuenta ahora con las condiciones y equipamientos requeridos para albergar competencias internacionales. “Todo el equipamiento de este pabellón está en el país. Esta edificación ha sido ampliada con todas las especificaciones para competencias internacionales”, afirmó.

En la ceremonia participaron el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista; el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, y el titular de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), Gilberto García.

Mejía Oviedo resaltó el avance de las instalaciones deportivas y felicitó al Gobierno dominicano por el respaldo brindado al Comité Organizador de los Juegos. “El deporte está ganando”, expresó.

De su lado, el ministro Kelvin Cruz consideró que la remodelación representa un importante legado para el judo dominicano y adelantó que, una vez concluyan los Juegos, se implementará un programa permanente de mantenimiento de las instalaciones deportivas.

El presidente del COD, Garibaldy Bautista, valoró la trayectoria del judo nacional y destacó los resultados obtenidos por esta disciplina gracias al trabajo de sus dirigentes y atletas.

Mientras, Gilberto García agradeció la inversión realizada y aseguró el compromiso de la federación con la organización del evento. Informó que el torneo de judo iniciará el 25 de julio.

Entre las mejoras realizadas al pabellón figuran la instalación de 2,300 metros de techo, termo paneles de 100 milímetros, área de calentamiento, renovación de 750 butacas, sistema de climatización con 430 toneladas de acondicionadores de aire, modernización eléctrica, sistemas de protección, adecuación de baños, áreas médica y antidopaje, además de la villa para atletas.

La remodelación forma parte del plan de infraestructura deportiva que prepara al país para recibir la edición número 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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