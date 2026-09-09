Reino Unidos concede a Haití exportaciones sin aranceles

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Puerto Príncipe, 9 sep.- Haití puede exportar hoy sus productos al Reino Unido libres de aranceles gracias al llamado Régimen Comercial para Países en Desarrollo (DCTS, por sus siglas en inglés) de la nación europea, comentó el diario Le Nouvelliste.

El programa, que beneficia a 65 estados, incluidos otros cuyos ingresos son bajos y medios, entró en vigor en junio de 2023, según informó la embajadora de Haití en Londres, Anaise Manuel, en declaraciones a esa publicación.

Haití -según la diplomática- se beneficia del nivel de preferencia más ventajoso: acceso libre de aranceles al 99,8 por ciento de las líneas arancelarias del Reino Unido, sujetas al cumplimiento de las normas del programa.

Las reglas de origen son más flexibles, de modo que un producto no tiene que estar fabricado exclusivamente con materias primas haitianas.

Ello implica -amplían las fuentes- que, gracias al efecto acumulativo, ciertos materiales originarios de países socios pueden considerarse haitianos a los efectos del origen, siempre que cumplan las normas y se sometan a un procesamiento suficiente en Haití.

Las materias primas no originarias pueden representar en varias categorías de productos, hasta el 75 por ciento del precio del producto terminado.

Según el diario haitiano, los principales sectores que pueden beneficiarse son el textil, la confección, las bebidas espirituosas (en particular ron y clairin), cuya popularidad ofrece oportunidad para desarrollar las ventas en el mercado británico.

También tienen esas preferencias el vetiver y los aceites esenciales, utilizados en perfumería y cosmética; el cacao, el café, el mango y los productos procesados; la artesanía; y la industria ligera.

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