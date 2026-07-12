Reinas del Caribe vencen a China en la Liga de Naciones

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HONG KONG.– La selección femenina de voleibol de la República Dominicana consiguió este sábado una valiosa victoria al imponerse 3-1 (25-22, 21-25, 25-23 y 26-24) sobre China, séptima del ranking mundial, durante la tercera fase de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL).

Con este triunfo, las Reinas del Caribe, ubicadas en el puesto 13 del escalafón mundial, suman su segunda victoria consecutiva y mejoran su récord a 3-8 en la ronda regular del torneo, que concluye este domingo. Su próximo compromiso será frente a Canadá, a las 4:30 de la madrugada (hora dominicana).

La ofensiva dominicana estuvo encabezada por Brayelin Martínez, con 20 puntos, seguida de Yonkaira Peña (18), Gaila González (16) y Jineirys Martínez (12). También fue determinante el desempeño defensivo de la líbero Yaneirys Rodríguez, quien realizó múltiples salvadas clave, mientras que Camila de la Rosa y Geraldine González aportaron solidez en momentos decisivos.

Por China, destacaron Zhuang Y.S., máxima anotadora del encuentro con 25 puntos, Tang X., con 15, y Li C.X., con ocho unidades.

El encuentro se caracterizó por su intensidad y equilibrio. Ambos equipos protagonizaron largos intercambios y exhibieron un alto nivel defensivo. En las estadísticas, República Dominicana dominó los ataques 62-61, mientras que China fue superior en bloqueos (12-11) y servicios (4-3).

Las dominicanas se adjudicaron el primer set por 25-22 gracias al poder ofensivo de Brayelin Martínez y Yonkaira Peña. Sin embargo, China reaccionó en el segundo parcial, aprovechando un decisivo rally de 4-0 para igualar el partido tras imponerse 25-21.

En los dos últimos sets, las Reinas del Caribe mostraron carácter y capacidad de respuesta. La combinación ofensiva de Brayelin Martínez, Yonkaira Peña y Gaila González, junto con la defensa de Yaneirys Rodríguez y los bloqueos de Jineirys Martínez y Geraldine González, resultó determinante para asegurar la victoria.

El cuarto parcial fue el más dramático. China llegó a tomar ventaja de 23-21 tras una racha de cinco puntos consecutivos, pero las dominicanas reaccionaron con determinación. Gaila González igualó el marcador a 24 con un potente remate y luego anotó los dos puntos finales que sellaron el triunfo 26-24 y una importante victoria para la escuadra quisqueyana.

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