Reinas del Caribe vencen 3-1 a Canadá en Copa Panam Voleibol

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LEÓN, Guanajuato, México.- La Selección Nacional de Voleibol Femenino de República Dominicana, las Reinas del Caribe, derrotó 3-1 a Canadá y mantuvo su invicto en la XXIII Copa Panamericana de Voleibol de Mayores, que se disputa en el Domo de la Feria de León, Guanajuato.

El conjunto dominicano se impuso con parciales de 25-12, 23-25, 27-25 y 25-17, en un encuentro correspondiente al Grupo A. Con este resultado, las quisqueyanas colocaron su récord en tres victorias sin derrotas, mientras Canadá quedó con marca de 1-2.

HEREDIA COLÓN ENCABEZA LA OFENSIVA

Flormarie Heredia Colón encabezó el ataque dominicano con 30 puntos, seguida por Massiel Matos, quien aportó 17 tantos, y Alondra Tapia, con 13.

Florangel Terreno agregó 11 puntos, destacándose tanto en los ataques por el centro y las esquinas como en el bloqueo.

Por Canadá, Payton Henderson terminó con 19 puntos, mientras Enma Boyd aportó 16 y Emoni Busch sumó 11.

Las dominicanas dominaron las estadísticas ofensivas con ventaja de 70-48 en ataques y 11-7 en bloqueos.

DOMINICANA REACCIONA EN LOS MOMENTOS CLAVE

Las Reinas del Caribe dominaron ampliamente el primer set y limitaron a Canadá a 12 puntos. Sin embargo, las canadienses reaccionaron en el segundo parcial, que ganaron 25-23 para igualar el partido.

El tercer set fue el más disputado. República Dominicana logró imponerse 27-25, con aportes ofensivos de Heredia Colón, Massiel Matos y Florangel Terreno, además de la contribución de Candida Arias, quien ingresó desde la banca.

En el cuarto parcial, las dominicanas retomaron el control y cerraron el encuentro 25-17, impulsadas por Heredia Colón, Tapia y Matos.

La acomodadora suplente Crismeily Panaigua también tuvo una actuación destacada después de ingresar en sustitución de Camila de la Rosa, mientras Yaneiris Rodríguez sobresalió en labores defensivas.

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